La función de su celular que permite leer los mensajes de WhatsApp sin necesidad de abrir la aplicación

Aunque en ocasiones esta función puede resultar útil para determinar la disponibilidad de una persona, también puede representar una vulnerabilidad en términos de privacidad. Afortunadamente, WhatsApp ofrece la opción de desactivarla, de modo que los usuarios puedan optar por no compartir dicha información.

De manera similar, la plataforma permite ajustar la visibilidad de la foto de perfil y el estado de “visto”. No todos los usuarios desean ser notados y prefieren mantener sus movimientos dentro de la aplicación en total discreción. Este mismo principio aplica a aquellos que desean leer un mensaje sin abrir la aplicación, ya sea por comodidad, rapidez o por no desear interactuar de inmediato con el contacto en cuestión. Aunque WhatsApp no dispone de una función integrada para esta acción, la mayoría de los teléfonos modernos incluyen una solución en forma de widgets.