Las 5 pistas infalibles para saber si alguien lo ha bloqueado en WhatsApp

WhatsApp se ha consolidado como una de las plataformas de mensajería más utilizadas en el mundo, facilitando la comunicación instantánea entre usuarios. No obstante, en ciertos casos, puede surgir la duda de si alguien ha bloqueado a otro contacto dentro de la aplicación.

Dado que WhatsApp no emite alertas directas cuando esto ocurre, es necesario prestar atención a ciertos indicios que podrían revelar esta situación . En ese contexto, estas son algunas señales más comunes que dejan en evidencia si una persona ha sido bloqueada en la app .

Señales para saber si ha sido bloqueado en WhatsApp

1. No aparece la última conexión ni la foto de perfil

Uno de los primeros indicios de que alguien podría haberlo bloqueado en WhatsApp es la desaparición de su foto de perfil. Si antes podía verla y ahora aparece en blanco o no muestra ninguna actualización, podría ser una señal.

Asimismo, la imposibilidad de visualizar su última conexión o el estado “en línea” al intentar chatear también puede indicar un posible bloqueo. Sin embargo, es importante recordar que esta no es una prueba definitiva, ya que WhatsApp permite modificar la configuración de privacidad para restringir esta información a ciertos contactos.

3. No se puede agregar a grupos

Otra de las formas más claras de confirmar si has sido bloqueado en WhatsApp es intentar añadir al contacto a un grupo. Si al hacerlo la aplicación muestra un mensaje de error indicando que no es posible agregarlo, es una señal evidente de que has sido bloqueado. Esta restricción se debe a que WhatsApp impide que los usuarios bloqueados sean parte de los mismos grupos, lo que convierte esta prueba en una de las más concluyentes para verificar un bloqueo.