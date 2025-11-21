Suscribirse

Tecnología

La función que debe activar en su cuenta de WhatsApp si quiere que los chats más sensibles no sean espiados

El servicio de mensajería ofrece varias opciones de seguridad y privacidad que les permiten a los usuarios mantener a salvo sus datos más importantes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
21 de noviembre de 2025, 8:01 p. m.
La aplicación ha añadido una opción para bloquear todos los chats con contraseña, ofreciendo una capa extra de seguridad a sus usuarios.
Los usuarios de la aplicación de mensajería ahora pueden proteger sus conversaciones más sensibles. | Foto: Composición de El País con imágenes de Pinterest y Getty

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo. Desde su lanzamiento en 2009 ha transformado la forma en que las personas se comunican y comparten información con sus contactos, lo que ha resultado beneficioso tanto a nivel personal como laboral.

Al tratarse de una plataforma donde se intercambian datos relevantes, es normal que existan chats más sensibles que otros.

Aunque Meta ha reforzado sus servicios para ofrecer una experiencia cada vez más segura y privada —como lo demuestra el cifrado de extremo a extremo—, las conversaciones no están completamente exentas de miradas indiscretas.

Los riesgos no provienen únicamente de ciberdelincuentes. En muchos casos, familiares, compañeros de trabajo o personas cercanas pueden intentar acceder a conversaciones sin autorización, lo que puede generar conflictos personales, exposición de información privada o incluso malentendidos.

En algunos caso, los hackers pueden entrar a su cuenta de WhatsApp desde otros ordenadores o dispositivos móviles.
Los hackers pueden entrar a su cuenta de WhatsApp desde otros ordenadores o dispositivos móviles. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

En ese contexto, una de las funciones más útiles para reforzar la privacidad es el bloqueo de la aplicación.

Según el Centro de Ayuda de WhatsApp: “Como medida adicional de seguridad, puede activar el bloqueo de aplicación en WhatsApp Web. Cuando esté activado, tendrá que ingresar su contraseña para desbloquearla. Si la aplicación está bloqueada, el contenido de sus mensajes estará seguro. Las notificaciones no aparecerán cuando la aplicación esté bloqueada”.

Contexto: Si está cansado de las llamadas spam, decir estas cinco palabras al momento de contestar evita que lo vuelvan a llamar

Para habilitar esta función, el usuario debe acceder al menú principal de la plataforma y dirigirse a ‘Ajustes’ > ‘Privacidad’ > ‘Bloqueo de aplicación’. Allí es necesario seleccionar la opción, lo que permitirá establecer una contraseña personalizada.

La clave debe cumplir ciertos parámetros de seguridad: debe tener entre 6 y 128 caracteres y puede incluir únicamente letras, números y signos de puntuación comunes.

Las recomendaciones sugieren combinar mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales para obtener una contraseña sólida y menos vulnerable a intentos de acceso no autorizado.

WhatsApp es un servicio de mensajería a menudo lanza nuevas funciones.
WhatsApp es un servicio de mensajería a menudo lanza nuevas funciones. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Una vez creada la contraseña, es suficiente con hacer clic en ‘OK’. Además, el servicio permite elegir el tiempo tras el cual la aplicación se bloqueará automáticamente. Las opciones disponibles son: Después de 1 minuto, 15 minutos, 1 hora u 8 horas, lo que permite ajustarla según las necesidades de cada usuario.

Si en algún momento se desea desactivar esta medida de seguridad, el procedimiento es igual de sencillo. Basta con volver a ‘Ajustes’ > ‘Privacidad’ > ‘Bloqueo de aplicación’ y desmarcar la opción correspondiente. El sistema solicitará la contraseña previamente configurada para confirmar la acción.

Contexto: WhatsApp trae de vuelta icónica función con nuevo diseño: así funcionará el formato de mensajes efímeros en el perfil

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alarma por violencia contra líderes políticos en Colombia: Centro Democrático y Partido Conservador, los más amenazados

2. Ordenan a rector de colegio católico graduar a estudiante con discapacidad que, según denuncia, fue “marginado” de sus compañeros

3. Defensa de Jair Bolsonaro hace una sorpresiva petición para evitar que el expresidente entre a prisión

4. Estados Unidos lanza fuerte alerta aérea por actividad militar en Venezuela: riesgo para vuelos en todo el Caribe

5. Miss Universo 2025: estas fueron las respuestas de las candidatas en el top 5, ¿lograron contestar lo preguntado?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

whatsappmensajesprivacidad de mensajes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.