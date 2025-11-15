Cómo leer mensajes en WhatsApp sin activar el doble check azul y que la otra persona no lo sepa

En ocasiones abrir un chat de WhatsApp puede significar responder casi de inmediato, sobre todo cuando aparece el temido doble check azul. Sin embargo, existen alternativas sencillas para revisar lo que llega sin que la otra persona lo sepa.

No hace falta instalar aplicaciones extra ni recurrir a trucos complejos, son funciones que ya vienen en el celular o en la propia aplicación y que permiten ganar tiempo antes de contestar.

Una de las formas más discretas consiste en aprovechar las notificaciones del celular, en algunos equipos con iOS o Android se puede activar la vista previa de mensajes, lo que permite leer parte del contenido desde la pantalla inicial sin abrir la conversación.

Desactivar la confirmación de lectura sigue siendo una de las opciones más usadas para mantener privacidad. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Para ello, cuando lleguen los mensajes deberá deslizar la barra de notificaciones para ver textos recientes o incluso imágenes enviadas y en algunos iPhone, al mantener presionado encima del chat (sin entrar) el aviso emergente se despliega un adelanto más amplio del mensaje, lo que facilita entenderlo sin ingresar al chat.

Desactivar la confirmación de lectura

Otra alternativa es apagar por completo la opción que confirma si un mensaje fue leído, es una decisión que muchos toman para evitar presiones o mantener un poco más de privacidad.

El procedimiento es simple: dentro de WhatsApp solo hay que entrar al menú de ajustes, ir al apartado de privacidad y ubicar la sección donde aparecen las confirmaciones de lectura, una vez esto, encontrará la opción parar desactivar esa función con un solo toque.

WhatsApp permite ocultar el estado en línea y la última conexión desde la sección de privacidad en su configuración. | Foto: WhatsApp

Aunque esta opción también implica que tampoco el emisor podrá ver si la otra persona leyó lo que envió, es una herramienta funcional para quienes prefieren manejar sus tiempos sin avisos automáticos.

WhatsApp Web: una vista rápida sin abrir la conversación

Quienes usan la versión de escritorio también cuentan con un recurso discreto, pues cuando entra un mensaje nuevo, es posible pasar el cursor por encima del chat —sin dar clic— y de inmediato aparece una pequeña ventana con una vista previa del texto recibido.