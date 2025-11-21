WhatsApp trae de vuelta icónica función con nuevo diseño: así funcionará el formato de mensajes efímeros en el perfil

WhatsApp ha reintroducido la función denominada ‘Info.’ en la red social que, de forma similar a las notas en Instagram, permite mostrar mensajes efímeros breves en el perfil para informar sobre qué está ocurriendo, la disponibilidad o novedades que el usuario quiera compartir.

La aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta ya disponía de esta herramienta en sus inicios, que se introdujo incluso antes de ofrecer mensajes privados y seguros con el cifrado de extremo a extremo, como ha detallado la compañía.

Ahora, tras un periodo en el que no estaba disponible, WhatsApp ha vuelto a implementar la sección de ‘Info.’ de forma mejorada para que sea “más visible, actual y fácil de usar”.

WhatsApp recupera la función ‘Info.’ con mensajes breves y efímeros sobre el perfil. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En este sentido, los usuarios podrán compartir mensajes breves de texto y ‘emojis’ que aparecerán en forma de bocadillo encima de la foto de perfil de los usuarios. De esta forma, se trata de un espacio en el que podrán mostrar cualquier información concisa que quieran compartir con el resto de sus contactos.

Por ejemplo, podrán detallar si están disponibles para hablar, compartir un anuncio sobre un tema concreto o especificar algo que estén haciendo en el momento, para que el resto de personas lo sepan, según ha explicado WhatsApp en un comunicado en su blog.

Asimismo, precisó que esta función se ha mejorado porque, además de ser más accesible, ahora los usuarios pueden tocar directamente en la sección ‘Info.’ de una persona para responder a través del chat con esa persona.

Ahora es posible tocar la sección de otra persona para iniciar un chat directamente. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Se ha de tener en cuenta que estos mensajes breves son efímeros y que, de forma predeterminada, desparecen del perfil después de un día. Sin embargo, los usuarios pueden establecer sus propios tiempos y configurarlo para que se elimine antes o que se mantenga visible por más tiempo. Todo ello se podrá gestionar desde la sección ‘Completar sección Info.’ dentro de los ‘Ajustes’, donde aparecerá un temporizador.

Siguiendo esta línea, los usuarios también podrán decidir quién puede visualizar la sección ‘Info.’, de manera que solo sea visible para los contactos o que sea visible para cualquier persona. Con todo, se ha comenzado a desplegar para todos los usuarios a nivel global en la versión de WhatsApp para dispositivos iOS y Android.