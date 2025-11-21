Suscribirse

Tecnología

WhatsApp trae de vuelta icónica función con nuevo diseño: así funcionará el formato de mensajes efímeros en el perfil

La compañía la trae de vuelta modernizada, adaptada al comportamiento actual de los usuarios y al auge de los mensajes efímeros.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
21 de noviembre de 2025, 12:31 p. m.
Los usuarios tienen la posibilidad de mantener sus conversaciones a salvo.
WhatsApp estrena versión renovada de una función histórica. | Foto: Montaje de SEMANA

WhatsApp ha reintroducido la función denominada ‘Info.’ en la red social que, de forma similar a las notas en Instagram, permite mostrar mensajes efímeros breves en el perfil para informar sobre qué está ocurriendo, la disponibilidad o novedades que el usuario quiera compartir.

La aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta ya disponía de esta herramienta en sus inicios, que se introdujo incluso antes de ofrecer mensajes privados y seguros con el cifrado de extremo a extremo, como ha detallado la compañía.

Ahora, tras un periodo en el que no estaba disponible, WhatsApp ha vuelto a implementar la sección de ‘Info.’ de forma mejorada para que sea “más visible, actual y fácil de usar”.

WhatsApp deja de funcionar este 31 de octubre en esta lista de celulares
WhatsApp recupera la función ‘Info.’ con mensajes breves y efímeros sobre el perfil. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En este sentido, los usuarios podrán compartir mensajes breves de texto y ‘emojis’ que aparecerán en forma de bocadillo encima de la foto de perfil de los usuarios. De esta forma, se trata de un espacio en el que podrán mostrar cualquier información concisa que quieran compartir con el resto de sus contactos.

Contexto: Si su celular se quedó sin datos o red wifi, con este sencillo truco podrá conseguir internet rápido y gratis

Por ejemplo, podrán detallar si están disponibles para hablar, compartir un anuncio sobre un tema concreto o especificar algo que estén haciendo en el momento, para que el resto de personas lo sepan, según ha explicado WhatsApp en un comunicado en su blog.

Asimismo, precisó que esta función se ha mejorado porque, además de ser más accesible, ahora los usuarios pueden tocar directamente en la sección ‘Info.’ de una persona para responder a través del chat con esa persona.

Así se cambian los temas en WhatsApp.
Ahora es posible tocar la sección de otra persona para iniciar un chat directamente. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Se ha de tener en cuenta que estos mensajes breves son efímeros y que, de forma predeterminada, desparecen del perfil después de un día. Sin embargo, los usuarios pueden establecer sus propios tiempos y configurarlo para que se elimine antes o que se mantenga visible por más tiempo. Todo ello se podrá gestionar desde la sección ‘Completar sección Info.’ dentro de los ‘Ajustes’, donde aparecerá un temporizador.

Contexto: TikTok prueba nuevas herramientas para controlar y marcar contenido creado con inteligencia artificial

Siguiendo esta línea, los usuarios también podrán decidir quién puede visualizar la sección ‘Info.’, de manera que solo sea visible para los contactos o que sea visible para cualquier persona. Con todo, se ha comenzado a desplegar para todos los usuarios a nivel global en la versión de WhatsApp para dispositivos iOS y Android.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Leopoldo Múnera se pronuncia luego de que Consejo de Estado tumbara su nombramiento como rector de la Universidad Nacional, “Voy a respetar la sentencia”

2. Final de la Copa Sudamericana 2025: canal y hora para ver a Lanús vs. Atlético Mineiro

3. Gustavo Petro agitó las redes al revelar conversación inédita con Nicolás Maduro: los detalles impactaron

4. La intimidación de América a rivales del grupo A, tras debutar perdiendo con Nacional: esto dijeron

5. Daniel Quintero se quedó sin candidatura a la Presidencia. Procuraduría deja en firme sanción disciplinaria por participación en política

LEER MENOS

Noticias relacionadas

whatsappMensajeríaRedes sociales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.