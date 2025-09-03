La herramienta de Netflix que ahora permite a los usuarios revivir sus escenas favoritas en clips personalizados

Netflix ha actualizado la función ‘Momentos’ para permitir a los usuarios de la plataforma crear clips completos de video de sus escenas favoritas para compartirlos en redes sociales.

‘Momentos’ llegó en octubre del año pasado a la aplicación móvil de Netflix para que los suscriptores pudieran guardar, revivir y compartir sus escenas favoritas de las películas, series y programas de la plataforma.

La función 'Momentos actualizada. | Foto: Europa Press

Con ella, los usuarios pueden seleccionar una escena y la función la guardará automáticamente para posteriormente compartirla en redes sociales o verla más tarde.

Este proceso, que desde su introducción solo permitiría seleccionar un punto de inicio, ahora se ha ampliado para que los usuarios puedan seleccionar tanto el punto de inicio como de finalización, según ha informado Netflix en una nota de prensa.

Esta actualización de ‘Momentos’ llega en medio de la creciente popularidad de la película de animación KPop Demon Hunters. Según ha compartido Netflix, la escena más guardada desde su estreno es el momento en que los Saja Boys debutan con su tema ‘Soda Pop’.

A ello se suma lo más reciente, donde la compañía estableció una serie de normas que sus socios deberán cumplir al producir contenidos con inteligencia artificial (IA) generativa y detalló los escenarios en los que puede emplearse dentro de los procesos creativos.

La empresa señala que estas herramientas resultan “útiles” siempre que se empleen de manera “clara y responsable”. Sin embargo, advierte que, si no se usan con precaución, podrían “desdibujar los límites entre lo real y lo ficticio o generar confusión involuntaria en la audiencia”.

El uso de inteligencia artificial en la creación de contenidos debe hacerse de manera responsable. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Con ese objetivo, la plataforma dio a conocer una serie de principios rectores que funcionarán como referencia para cineastas, aliados de producción y proveedores, con el fin de indicarles en qué casos y de qué manera emplear la IA generativa en el desarrollo de contenidos, según informó en una publicación dentro de la sección de Centro de Ayuda para socios en su sitio web.