Imagine levantarse cada mañana y encontrar que alguien ya organizó toda la información que necesita para el día, pues ahora OpenAI acaba de lanzar una función que convierte a ChatGPT en un asistente personal más dedicado, uno que nunca duerme y siempre está pensando en cómo hacer la vida del usuario al parecer más fácil.

Un ayudante que anticipa las necesidades

La característica de Pulse para OpenAI es un cambio en la forma como se interactúa con ChatGPT. Esta herramienta, disponible inicialmente para suscriptores Pro en dispositivos móviles, transforma completamente la forma en que se le realizan preguntas y respuestas.

“Cada noche, sintetiza información de tu memoria, historial de chat y comentarios directos para descubrir qué es lo más relevante para ti y, al día siguiente, te ofrece actualizaciones personalizadas y específicas”, aclara OpenAI.

“Hoy lanzamos mi función favorita de ChatGPT hasta el momento: Pulse”, mencionó Sam Altman a través de su cuenta de X.

Today we are launching my favorite feature of ChatGPT so far, called Pulse. It is initially available to Pro subscribers.



Pulse works for you overnight, and keeps thinking about your interests, your connected data, your recent chats, and more. Every morning, you get a… — Sam Altman (@sama) September 25, 2025

Mientras la persona descansa, Pulse analiza conversaciones previas, preferencias marcadas con “me gusta” y aplicaciones vinculadas como el calendario de Google.

Después de realizar ese análisis, en la mañana siguiente, el usuario recibirá tarjetas informativas cuidadosamente seleccionadas que van más allá de simples actualizaciones. Si ha estado planificando unas vacaciones, encontrará recomendaciones específicas para el destino. Si tiene una presentación importante, verá sugerencias de agenda o puntos clave para destacar.

La nueva herramienta de ChatGPT actúa sola en la noche y entrega ideas útiles al día siguiente. | Foto: Getty Images

El comunicado de OpenAI aclara que: “Estas pueden ser, por ejemplo, seguimiento de temas que discutes con frecuencia, ideas para una cena rápida y saludable para preparar en casa esa noche o próximos pasos hacia un objetivo a largo plazo, como entrenar para un triatlón”

Personalización total

Esta función cuenta con la capacidad de aprendizaje continuo, es decir, cada usuario decide qué investigar, desde noticias deportivas específicas hasta eventos locales del fin de semana.

El sistema se perfecciona constantemente gracias a la retroalimentación directa que pueden ser a partir de un simple “me gusta” o “no me interesa”, esto permite a que Pulse conozca mejor a cada usuario.

Now in preview: ChatGPT Pulse



This is a new experience where ChatGPT can proactively deliver personalized daily updates from your chats, feedback, and connected apps like your calendar.



Rolling out to Pro users on mobile today. pic.twitter.com/tWqdUIjNn3 — OpenAI (@OpenAI) September 25, 2025

OpenAI diseñó esta característica con un enfoque minimalista. La información se renueva diariamente y desaparece automáticamente, evitando la saturación informativa que caracteriza a otras plataformas, es decir, solo conserva lo que la IA señala como verdaderamente valioso, guardándolo en las conversaciones.

“Una de las conclusiones principales fue que muchos empezaron a apreciar su utilidad una vez que le dijeron a ChatGPT lo que querían ver”, concluyó la empresa.