La nueva característica de ChatGPT favorita de Altman: investiga por sí sola mientras el usuario duerme

Pulse convierte a ChatGPT en un asistente que prepara sorpresas informativas cada mañana.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

27 de septiembre de 2025, 2:36 a. m.
OpenAI apuesta por Pulse, una función que organiza la rutina diaria sin que se lo pidan.
Con Pulse, ChatGPT deja de ser solo un chatbot y se vuelve un compañero proactivo. (Tweet traducido de X - Sam Altman) | Foto: Composición de SEMANA con imágenes del portal Getty, OpenAI y @sama

Imagine levantarse cada mañana y encontrar que alguien ya organizó toda la información que necesita para el día, pues ahora OpenAI acaba de lanzar una función que convierte a ChatGPT en un asistente personal más dedicado, uno que nunca duerme y siempre está pensando en cómo hacer la vida del usuario al parecer más fácil.

Un ayudante que anticipa las necesidades

La característica de Pulse para OpenAI es un cambio en la forma como se interactúa con ChatGPT. Esta herramienta, disponible inicialmente para suscriptores Pro en dispositivos móviles, transforma completamente la forma en que se le realizan preguntas y respuestas.

“Cada noche, sintetiza información de tu memoria, historial de chat y comentarios directos para descubrir qué es lo más relevante para ti y, al día siguiente, te ofrece actualizaciones personalizadas y específicas”, aclara OpenAI.

“Hoy lanzamos mi función favorita de ChatGPT hasta el momento: Pulse”, mencionó Sam Altman a través de su cuenta de X.

Mientras la persona descansa, Pulse analiza conversaciones previas, preferencias marcadas con “me gusta” y aplicaciones vinculadas como el calendario de Google.

Después de realizar ese análisis, en la mañana siguiente, el usuario recibirá tarjetas informativas cuidadosamente seleccionadas que van más allá de simples actualizaciones. Si ha estado planificando unas vacaciones, encontrará recomendaciones específicas para el destino. Si tiene una presentación importante, verá sugerencias de agenda o puntos clave para destacar.

OpenAI presenta ChatGPT Pulse, una experiencia de resúmenes personalizados.
La nueva herramienta de ChatGPT actúa sola en la noche y entrega ideas útiles al día siguiente. | Foto: Getty Images

El comunicado de OpenAI aclara que: “Estas pueden ser, por ejemplo, seguimiento de temas que discutes con frecuencia, ideas para una cena rápida y saludable para preparar en casa esa noche o próximos pasos hacia un objetivo a largo plazo, como entrenar para un triatlón”

Contexto: Mujer confió su suerte a ChatGPT y se ganó la lotería: esto le preguntó a la IA para obtener el número ganador

Personalización total

Esta función cuenta con la capacidad de aprendizaje continuo, es decir, cada usuario decide qué investigar, desde noticias deportivas específicas hasta eventos locales del fin de semana.

El sistema se perfecciona constantemente gracias a la retroalimentación directa que pueden ser a partir de un simple “me gusta” o “no me interesa”, esto permite a que Pulse conozca mejor a cada usuario.

OpenAI diseñó esta característica con un enfoque minimalista. La información se renueva diariamente y desaparece automáticamente, evitando la saturación informativa que caracteriza a otras plataformas, es decir, solo conserva lo que la IA señala como verdaderamente valioso, guardándolo en las conversaciones.

“Una de las conclusiones principales fue que muchos empezaron a apreciar su utilidad una vez que le dijeron a ChatGPT lo que querían ver”, concluyó la empresa.

Esta estrategia busca desafiar directamente a las redes sociales y aplicaciones noticiosas que dominan nuestras primeras horas del día, ofreciendo contenido verdaderamente relevante en lugar de distracciones infinitas.

