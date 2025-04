La verdad que hay detrás de ser educado con ChatGP: ¿por qué estaría generando pérdidas millonarias?

Sin embargo, no todos los usuarios interactúan con la inteligencia artificial de la misma manera. Algunos son más hábiles para comunicarse con los sistemas, obteniendo resultados más eficientes, mientras que otros, por desconocimiento o hábito, hacen uso de frases innecesarias que no aportan valor y, en algunos casos, incrementan los costos operativos.

Los usuarios pueden elegir si desean que ChatGPT recuerde sus conversaciones. | Foto: Anadolu via Getty Images

El uso de fórmulas de cortesía, como ‘por favor’ y ‘gracias’, no es algo que se use mucho en la interacción con la IA , y aunque algunos usuarios creen que puede ser beneficioso a largo plazo —en el caso de que llegue a dominar a la humanidad—, tiene su pequeña recompensa en la actualidad.

En ese contexto, el CEO, Sam Altman, comprende a las personas que interactúan de esa manera y, de hecho, hace una broma al respecto, sugiriendo que podría ser algo positivo. No se sabe si, en el futuro, “cuando las máquinas tomen el control”, ellas recordarán a aquellos usuarios que fueron amables y podrían dirigirse a quienes no lo fueron.