Lo nuevo de Apple evitará que vendedores ‘le metan goles’ a clientes con productos falsos

Gracias a su popularidad y al símbolo de estatus que representan, los dispositivos de Apple suelen ser los que más imitaciones tienen, debido a que otros fabricantes han encontrado una opción de negocio al vender réplicas de los productos originales a un menor precio pero con una calidad considerablemente inferior.

En el marco de esta tendencia, los AirPods están entre los productos de Apple que más réplicas falsas tienen y por ello la compañía de ‘la manzana mordida’ ha decidido tomar medidas para acabar con el negocio de las imitaciones.

Recientemente, la marca estadounidense anunció que iOS 16, nueva versión de su sistema operativo para dispositivos móviles, contará con una función que le ayudará al usuario a identificar si está usando un dispositivo pirata. De tal modo que próximamente los propietarios de un iPhone contarán con una herramienta que les dirá si están usando unos AirPods originales o no.

De acuerdo con el anuncio de Apple, el sistema operativo generará una notificación en pantalla para advertir al usuario que ha conectado una imitación. En el momento en que se intente conectar un producto pirata, como una réplica de los Airpods, aparecerá un anuncio indicando que se está usando unos auriculares inalámbricos ‘no verificados’ y por ende son falsos.

“Estos auriculares no han podido ser verificados como AirPods genuinos y puede que no funcionen de la forma esperada”, será el mensaje de alerta que iOS 16 generará para el usuario en caso de que este utilice unos auriculares ‘piratas’.

¿Cómo funciona el sistema de iOS 16 para detectar AirPods falsos?

Cabe destacar que esta herramienta ha estado en fase de prueba desde hace un tiempo, pues fue implementada en la versión habilitada para desarrolladores y ahora está presente de forma oficial en iOS 16.

El sistema de alerta de Apple contará con un botón que ayuda a no conectar unos AirPods falsos y así evitar fallas en el uso de ese producto. Sin embargo, la plataforma no impedirá que el usuario pueda utilizar sus auriculares, pese a que estos no sean originales.

No obstante, es importante tener en cuenta que el emplear un producto falso representa contar con un dispositivo que tendrá un rendimiento inferior en comparación al original, además existe el riesgo de que sea fabricado con materiales de mala calidad y esto puede generar lesiones en el oído del usuario.

Por otra parte, el contar con un producto de imitación expone al usuario a que su compra se dañe en un menor tiempo o que se presenten fallas en la calidad del sonido, por ello podría terminar gastando más dinero en la compra de otros audífonos.

Para conocer si se ha comprado unos AirPods originales, se recomienda revisar el número de modelo del producto, el cual se encuentra grabado en los audífonos y también se puede ubicar en su estuche de carga.

¿Qué otras novedades ofrece iOS 16?

Esta actualización incorpora un nuevo método para bloquear la pantalla. Además, se agregó herramientas para personalizar la ubicación de algunos elementos en pantalla, la fuente o ajustar la visualización de la fecha y hora.

Adicional a esto, el usuario podrá acceder a información que los widgets sin la necesidad de desbloquear el teléfono. Esto haría más sencillo visualizar el calendario u otro elemento con tan solo deslizar el dedo hacia la derecha, para así acceder al área de widgets.

Por otra parte, el sistema operativo tendría una optimización en el análisis de imágenes para que el usuario pueda recibir sugerencias inteligentes, sobre las fotos que tiene en su biblioteca y que se podrían ver bien en la pantalla de bloqueo.

Gracias a esta opción, el usuario podrá de manera automática algunas de sus fotos en la pantalla de bloqueo.

También se incorpora la integración de SharePlay en Mensajes, lo cual permite que los usuarios puedan ver juntos una serie mientras chatean por Mensajes. De este modo se habría facilitado la comunicación por texto a través de la plataforma de Apple.

De igual manera, iOS 16 incorporaría más opciones para que el usuario pueda personalizar la pantalla en función de sus necesidades, esto representa nuevos fondos, widgets, entre otras opciones.