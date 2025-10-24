Suscribirse

Lo que todos tienen en WhatsApp, y está llenando la capacidad del celular, ha sido revelado por expertos

Expertos alertan que ciertos archivos de WhatsApp están llenando la memoria del celular sin aviso.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

25 de octubre de 2025, 12:42 a. m.
Expertos revelan que el uso diario de WhatsApp está generando almacenamiento oculto.
Lo que parecía inofensivo en WhatsApp terminó siendo lo que más espacio consume en el celular. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Durante años se ha repetido la idea de que WhatsApp no afecta el almacenamiento del celular pero especialistas en tecnología han advertido que ocurre todo lo contrario, la aplicación puede convertirse en una de las principales responsables de que el dispositivo se quede sin espacio, volviéndolo lento y haciendo que otras aplicaciones también sean afectadas.

Archivos como fotos reenviadas, videos que se reproducen automáticamente y documentos se acumulan silenciosamente en segundo plano.

Lo que muchos usuarios no saben es que existe una función dentro de la app que permite ver exactamente qué chats están ocupando más memoria, quién envía los archivos más pesados y qué contenido se puede eliminar sin perder información importante.

Cómo encontrar qué está llenando WhatsApp

Para descubrirlo no se necesita instalar nada adicional, expertos señalan que solo hay que abrir la aplicación y acceder al menú principal, desde allí se ingresa a la configuración general y luego a la sección donde se muestra el uso de almacenamiento.

Una vez este allí, podrá encontrar ordenados todos los chats, tanto individuales como también los grupales, lo importante es que allí estarán señalando el tamaño exacto que ocupan.

La falta de almacenamiento puede afectar el rendimiento del celular.
Lo que se envía a diario en WhatsApp estaría consumiendo más espacio del que se imagina. | Foto: Getty Images

Uno de los datos curiosos de esta opción es que para muchos usuarios no siempre son los chats más activos los que consumen más espacio, sino aquellos en los que se comparten videos reenviados o archivos de “buenos días” que se guardan automáticamente, además de un tipo de configuración que pocos conocen señalado por Semana.

Contexto: La función poco conocida de WhatsApp para escanear documentos fácilmente y sin salir del chat

Cómo liberar memoria sin borrar conversaciones importantes

Una vez aparecen los chats que más pesan, se pueden abrir uno por uno para seleccionar únicamente los elementos a eliminar que más ocupan espacio, como videos o audios largos, sin necesidad de borrar el historial completo de mensajes.

WhatsApp tiene un registro de los chats de más almacenamiento ocupan en el dispositivo del usuario.
WhatsApp tiene un registro de los chats de más almacenamiento ocupan en el dispositivo del usuario. | Foto: Semana

También es posible cambiar el orden de los chats por tamaño para ver cuál está consumiendo más memoria y tomar decisiones con mayor facilidad.

Los especialistas recomiendan revisar esta sección con frecuencia, especialmente si el celular empieza a funcionar lento o aparece el mensaje de “almacenamiento lleno”. Con unos pocos pasos, se puede liberar una gran cantidad de espacio sin afectar los chats ni perder información relevante.

