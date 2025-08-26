Los hábitos diarios de Bill Gates y Elon Musk que puede aplicar para triunfar y alcanzar el éxito

El triunfo alcanzado por figuras como Bill Gates, Elon Musk o Mark Zuckerberg despierta una gran curiosidad entre millones de personas que desean comprender qué factores se esconden detrás de su éxito.

Para muchos, no se trata únicamente de visión empresarial, sino de la combinación de hábitos, disciplina y decisiones estratégicas que les han permitido destacar en diferentes áreas. Esta inquietud lleva a una pregunta: ¿Existe una fórmula común que pueda ser replicada por quienes aspiran a lograr resultados extraordinarios?

Una aproximación a esa respuesta está plasmada en el libro Rich Habits: The Daily Success Habits of Rich Individuals, escrito por Thomas C. Corley. El autor se dedicó a estudiar de cerca las prácticas cotidianas y las rutinas que han seguido algunos de los empresarios más influyentes del mundo, entre ellos Gates.

Sus hallazgos revelan que más allá del talento o la suerte, lo que marca la diferencia son los comportamientos consistentes que impulsan la productividad, fomentan la innovación y fortalecen la mentalidad de éxito.

“Estos simples principios transforman milagrosamente a cada individuo que entra en contacto con ellos. Al aplicarlos, estás literalmente siguiendo los pasos de los ricos”, se leer en la reseña del libro escrito por Thomas.

Según el análisis, los grandes empresarios rara vez desperdician sus horas frente al televisor, pues prefieren invertir ese tiempo en actividades que fortalezcan sus conocimientos y habilidades. La formación continua, más que un hábito, se convierte en una filosofía de vida que les permite mantenerse un paso adelante.

En este contexto, millonarios como Gates y Musk han incorporado lo que se conoce como la “regla de las cinco horas”. Esta práctica consiste en reservar una hora al día, durante cinco días a la semana, para cultivar un hábito de aprendizaje que aporte valor a su crecimiento personal y profesional.

Las posibilidades para aprovechar esa hora son amplias: leer un libro, escribir reflexiones, escuchar audiolibros, asistir a charlas o realizar alguna actividad cultural. Gracias a esta rutina, se adquieren nuevos conocimientos, se fortalecen los hábitos saludables y se desarrollan capacidades que influyen en la toma de decisiones estratégicas.

Bill Gates, por ejemplo, mantiene la costumbre de leer alrededor de 50 libros al año, mientras que Mark Zuckerberg se plantea la meta de leer, al menos, un libro cada dos semanas, demostrando que el aprendizaje constante es un pilar en la vida de los líderes más influyentes del mundo.

¿Cómo usar la “regla de las cinco horas”?