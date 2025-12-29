Los trucos poco conocidos del microondas que facilitan la cocina y ahorran tiempo

El microondas se ha convertido en un electrodoméstico básico, destinado casi exclusivamente a recalentar alimentos o preparar comidas rápidas. Sin embargo, los avances tecnológicos y el diseño moderno han convertido a este aparato en una herramienta mucho más versátil de lo que muchos usuarios imaginan.

Para evitar interferencias y un internet lento, este pequeño detalle podría ayudar a aumentar la velocidad del wifi

Más allá de calentar café o descongelar carne, el microondas esconde funciones prácticas que pueden facilitar tareas cotidianas en la cocina y el hogar.

Según la empresa Grancatek, muchas de estas funciones permanecen desapercibidas debido a que no se explican en detalle al momento de adquirir el microondas o porque los usuarios no consultan el manual. Aprovecharlas correctamente puede significar un importante ahorro de tiempo y un uso más eficiente del electrodoméstico.

El microondas es uno de los electrodomésticos más importante del hogar. Foto: Getty Images

Trucos poco conocidos para usar el microondas

El microondas puede convertirse en un aliado para la higiene del hogar. Estudios señalan que las esponjas de cocina son uno de los objetos con mayor carga bacteriana. Humedecerlas ligeramente y calentarlas en el microondas durante uno o dos minutos puede ayudar a eliminar gran parte de los microorganismos.

De acuerdo con los expertos citados anteriormente, el calor eliminará gran parte de las bacterias. Esta función también es útil para esterilizar recipientes de plástico aptos para microondas, tapas de silicona o utensilios pequeños. No obstante, advierten en hacerlo con precaución y solo con esponjas sin partes metálicas.

No exceder los tiempos de calentamiento recomendados por el fabricante del microondas. Foto: Getty Images

Por su parte, uno de los problemas más comunes al recalentar comida es que pierde humedad y textura. Sin embargo, el microondas ofrece soluciones sencillas para evitarlo. Colocar un vaso con agua junto al plato o cubrir los alimentos con una tapa especial ayuda a generar vapor, evitando que la comida se reseque.

Esta técnica es especialmente eficaz para arroz, pastas y panes. En el caso del pan, unos pocos segundos con un recipiente de agua pueden devolverle una textura más suave, prolongando su vida útil y reduciendo el desperdicio de alimentos en el hogar.

Antes de botar su PC viejo, descubra estos usos útiles para darle una segunda vida en casa

Finalmente, colocar los dientes de ajo en el microondas durante apenas 15 segundos permite que se ablanden y su piel se desprenda con facilidad, ofreciendo un método rápido y seguro para ahorrar tiempo en la cocina. La empresa también advierte que, si el microondas no calienta de manera uniforme, es recomendable revisarlo para asegurar un rendimiento adecuado.