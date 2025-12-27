Para evitar interferencias y un internet lento, este pequeño detalle podría ayudar a aumentar la velocidad del wifi

Una buena conexión a internet en la casa se ha convertido en una necesidad básica. Sin embargo, muchas personas siguen experimentando cortes, baja velocidad o zonas sin señal, incluso pagando por planes de alta capacidad.

En la mayoría de los casos, el problema no está en el proveedor, sino en un detalle clave que suele pasarse por alto: la ubicación del router wifi. Encontrar el llamado “punto dulce” dentro de la vivienda puede marcar una gran diferencia.

De acuerdo con el sitio web Computer Hoy, la ubicación del enrutador puede convertirse en un problema serio para la conexión sin que el usuario lo note de inmediato. La pérdida de velocidad medida en Mbps, las caídas inesperadas del servicio o una señal débil en zonas del hogar donde debería funcionar sin inconvenientes suelen estar directamente relacionadas con el lugar en el que se instala el equipo.

Este sencillo hábito es el primer paso que los usuarios deberían aplicar cuando surgen problemas de interferencia en el servicio. Foto: Getty Images

Para corregir esta situación no es necesario ingresar a la configuración a través de direcciones ni desconectar todos los dispositivos de la casa, sino identificar y reducir los obstáculos que interfieren en la propagación de las ondas de frecuencia.

Un pequeño desplazamiento, ya sea hacia un lado u otro, puede tener un impacto significativo en el alcance de la señal y en la forma en que esta se distribuye por las distintas habitaciones.

Cuando el router maneja más equipos de los que soporta, la conexión se resiente. Foto: Getty Images

Expertos de TP-Link coinciden en que lo más recomendable es ubicar el router en una zona central de la vivienda, con el fin de que la señal llegue de manera más equilibrada a todos los dispositivos conectados. Colocarlo en esquinas, habitaciones apartadas o espacios saturados de objetos suele ser contraproducente, ya que limita la propagación de las ondas inalámbricas.

Instalar el enrutador en un punto medio resulta beneficioso porque la señal se expande de forma similar a un semicírculo, lo que reduce la aparición de barreras innecesarias que puedan afectar su desempeño. De esta forma, se aprovecha mejor el rango disponible y se evitan pérdidas de cobertura en áreas clave del hogar.

La posición del router influye directamente en la fuerza del WiFi, según especialistas. Foto: Getty Images

Otro factor importante es garantizar una ventilación adecuada y situar el router a una altura intermedia, cercana al metro, según la posición de los dispositivos que se conectarán. En viviendas de dos o más niveles, suele ser más efectivo colocarlo en un piso superior, ya que esto facilita que la señal se distribuya hacia abajo con mayor uniformidad.

Al momento de definir el llamado “punto dulce” para el enrutador, también es fundamental reducir la presencia de elementos que interfieran o bloqueen la señal. Electrodomésticos que operan en bandas similares, como microondas, monitores para bebés o teléfonos inalámbricos, así como objetos con alto contenido de metal, pueden causar interferencias.

A esto se suman materiales densos como el concreto, el mármol, los azulejos, el agua e incluso los espejos, que desvían o debilitan las ondas y afectan la calidad de la conexión.