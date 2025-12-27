Tecnología

Para evitar interferencias y un internet lento, este pequeño detalle podría ayudar a aumentar la velocidad del wifi

No es necesario cambiar la configuración ni desconectar los dispositivos, sino detectar y eliminar los obstáculos que afectan la propagación de la señal.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
27 de diciembre de 2025, 8:28 p. m.
Factores cotidianos pueden reducir drásticamente la velocidad de la red.
Factores cotidianos pueden reducir drásticamente la velocidad de la red. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una buena conexión a internet en la casa se ha convertido en una necesidad básica. Sin embargo, muchas personas siguen experimentando cortes, baja velocidad o zonas sin señal, incluso pagando por planes de alta capacidad.

Así roban con una simple llamada: los códigos internacionales que no debería contestar

En la mayoría de los casos, el problema no está en el proveedor, sino en un detalle clave que suele pasarse por alto: la ubicación del router wifi. Encontrar el llamado “punto dulce” dentro de la vivienda puede marcar una gran diferencia.

De acuerdo con el sitio web Computer Hoy, la ubicación del enrutador puede convertirse en un problema serio para la conexión sin que el usuario lo note de inmediato. La pérdida de velocidad medida en Mbps, las caídas inesperadas del servicio o una señal débil en zonas del hogar donde debería funcionar sin inconvenientes suelen estar directamente relacionadas con el lugar en el que se instala el equipo.

Este sencillo hábito es el primer paso que los usuarios deberían aplicar cuando surgen problemas de interferencia en el servicio.
Este sencillo hábito es el primer paso que los usuarios deberían aplicar cuando surgen problemas de interferencia en el servicio. Foto: Getty Images

Para corregir esta situación no es necesario ingresar a la configuración a través de direcciones ni desconectar todos los dispositivos de la casa, sino identificar y reducir los obstáculos que interfieren en la propagación de las ondas de frecuencia.

Tecnología

¿Vida fuera de la Tierra? El cometa 3I/ATLAS aporta nuevas pistas desde el espacio profundo

Tecnología

Desmantelan fábrica que ensamblaba cientos de teléfonos Samsung falsos con piezas chinas: esto se conoció

Tecnología

Siete idiomas que nadie ha logrado descifrar y que siguen desafiando a la humanidad

Tecnología

La Tierra escondía ‘dos cicatrices’ las cuales fueron descubiertas por la Nasa: el fenómeno pasó “cobrándose decenas de vidas”

Tecnología

Expertos advierten que 2 extensiones de Chrome están robando los datos de los usuarios, ojo si las tiene instaladas

Tecnología

Los Smart TV cambiarán para siempre con la nueva función de Xbox para jugar sin tener consola

Tecnología

Por primera vez, una persona con paraplejia viajó al espacio: “Acaba de inspirar a millones”

Tecnología

Estos son cinco ajustes clave que debe realizar en su router wifi para protegerlo de los ciberdelincuentes en 2026

Tecnología

Tener un router neutro puede ser la solución a su wifi lento: qué es y cómo usarlo para evitar una conexión inestable

Tecnología

Nunca cometa este error con su router wifi si quiere evitar interferencias y una mala señal de internet

Un pequeño desplazamiento, ya sea hacia un lado u otro, puede tener un impacto significativo en el alcance de la señal y en la forma en que esta se distribuye por las distintas habitaciones.

El exceso de aparatos conectados obliga al router a repartir la señal y genera lentitud.
Cuando el router maneja más equipos de los que soporta, la conexión se resiente. Foto: Getty Images

Expertos de TP-Link coinciden en que lo más recomendable es ubicar el router en una zona central de la vivienda, con el fin de que la señal llegue de manera más equilibrada a todos los dispositivos conectados. Colocarlo en esquinas, habitaciones apartadas o espacios saturados de objetos suele ser contraproducente, ya que limita la propagación de las ondas inalámbricas.

Instalar el enrutador en un punto medio resulta beneficioso porque la señal se expande de forma similar a un semicírculo, lo que reduce la aparición de barreras innecesarias que puedan afectar su desempeño. De esta forma, se aprovecha mejor el rango disponible y se evitan pérdidas de cobertura en áreas clave del hogar.

Colocar el router cerca de algunos dispositivos puede generar interferencias en la señal.
La posición del router influye directamente en la fuerza del WiFi, según especialistas. Foto: Getty Images

Otro factor importante es garantizar una ventilación adecuada y situar el router a una altura intermedia, cercana al metro, según la posición de los dispositivos que se conectarán. En viviendas de dos o más niveles, suele ser más efectivo colocarlo en un piso superior, ya que esto facilita que la señal se distribuya hacia abajo con mayor uniformidad.

Al momento de definir el llamado “punto dulce” para el enrutador, también es fundamental reducir la presencia de elementos que interfieran o bloqueen la señal. Electrodomésticos que operan en bandas similares, como microondas, monitores para bebés o teléfonos inalámbricos, así como objetos con alto contenido de metal, pueden causar interferencias.

El truco infalible para ver Netflix sin interrupciones aunque tenga una conexión a Internet lenta o inestable

A esto se suman materiales densos como el concreto, el mármol, los azulejos, el agua e incluso los espejos, que desvían o debilitan las ondas y afectan la calidad de la conexión.

Mas de Tecnología

Los astrónomos señalan que no volverá a ser visible, ya que su camino no lo traerá de regreso en el futuro.

¿Vida fuera de la Tierra? El cometa 3I/ATLAS aporta nuevas pistas desde el espacio profundo

Factores cotidianos pueden reducir drásticamente la velocidad de la red.

Para evitar interferencias y un internet lento, este pequeño detalle podría ayudar a aumentar la velocidad del wifi

Desmantelan fábrica de celulares Samsung falsos en la India.

Desmantelan fábrica que ensamblaba cientos de teléfonos Samsung falsos con piezas chinas: esto se conoció

Existen lenguas antiguas que desafían incluso a la tecnología más avanzada.

Siete idiomas que nadie ha logrado descifrar y que siguen desafiando a la humanidad

Desde el espacio quedó al descubierto el rastro de una serie de tormentas devastadoras.

La Tierra escondía ‘dos cicatrices’ las cuales fueron descubiertas por la Nasa: el fenómeno pasó “cobrándose decenas de vidas”

La alerta surgió tras detectar extensiones que redirigían la actividad en internet a servidores externos.

Expertos advierten que 2 extensiones de Chrome están robando los datos de los usuarios, ojo si las tiene instaladas

Los televisores inteligentes amplían sus funciones al integrar videojuegos de Xbox sin hardware adicional.

Los Smart TV cambiarán para siempre con la nueva función de Xbox para jugar sin tener consola

La misión de tres astronautas a la estación espacial Tiangong llevará a cabo experimentos para construir una base lunar.

Por primera vez, una persona con paraplejia viajó al espacio: “Acaba de inspirar a millones”

La amenaza de contactos directos por parte de ciberdelincuentes encendió las alertas sobre posibles intentos de extorsión.

Hackers aseguran haber robado datos de popular página de contenido para adultos: esto puede suceder con los usuarios

Delincuentes tienden a utilizar números con prefijos telefónicos de otro país para desocupar cuentas bancarias.

Así roban con una simple llamada: los códigos internacionales que no debería contestar

Noticias Destacadas