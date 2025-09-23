Suscribirse

Tecnología

Nueva modalidad de estafa que promete pagos falsos por medio de popular red social

Las autoridades explicaron la forma en la que los delincuentes se aprovechan de los usuarios.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 2:14 a. m.
Red social de TikTok en el celular.
Estafas por medio de TikTok. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Las estafas por medio de las redes sociales toman cada día más fuerza. Los delincuentes han detectado diversos vacíos que les permiten engañar a los usuarios a través de falsas ofertas.

Por medio del perfil oficial de la Guardia Civil española, se dio a conocer un nuevo tipo de estafa que promete pagos de más de 100 euros a las personas que den “me gusta” en diversas redes sociales.

Por medio de la red social, las personas pueden ser víctimas de estafas. | Foto: getty images

“¿Cuántos ‘me gusta’ hacemos en nuestras redes al cabo del día? Nos gustaría que nos pagaran por ello, ¿verdad? Pues esta es la forma que han encontrado los ciberdelincuentes para estafarnos y quedarse con nuestro dinero.¿Cómo lo hacen? Contactan con nosotros a través de una plataforma de mensajería —normalmente Telegram— simulando provenir de una gran red social, y nos ofrecen pequeñas tareas a cambio de unas cantidades de dinero determinadas”, destacaron los oficiales españoles.

Contexto: Alertan sobre peligrosa modalidad de estafa con las tarjetas de crédito y débito: así operan los delincuentes

Las personas, en el afán de obtener ingresos económicos, cumplen las tareas que se les indican en los mensajes y empiezan a darle visibilidad a perfiles que no contaban con gran acogida entre los usuarios.

“Estas tareas consisten en dar ‘me gusta’ y seguir a determinados perfiles de distintas redes sociales, por lo que obtenemos —o se nos promete— una pequeña retribución que puede llegar hasta los 100 euros al día”, señala la Guardia Civil.

@guardiacivil ⚠️ ¿Un desconocido te ha ofrecido dinero a cambio de ‘likes’ en redes sociales? Presta atención, te están intentando estafar 👀🚨 #guardiacivil #estafa #rrss ♬ sonido original - Guardia Civil

Cuando los usuarios logran cumplir la totalidad de las tareas asignadas, son contactados nuevamente para informarles que el pago que han ganado se entregará tras realizar una pequeña compra. Los usuarios envían el dinero solicitado y, en ese momento, los delincuentes desaparecen, quedándose con el dinero.

“A continuación, son integrados en supuestos grupos de inversión donde las cantidades pueden llegar a varios miles de euros. Cuando estas sumas han sido transferidas desde nuestra cuenta, los ciberdelincuentes cortan la comunicación y desaparecen, quedándose con nuestro dinero”.

Las personas estafadas intentan contactar con las cuentas que les solicitaron las tareas, pero estas ya han desaparecido de la red social. Además, los correos electrónicos y números telefónicos utilizados han sido eliminados o estaban vinculados a tarjetas SIM prepagas, lo que dificulta su rastreo.

Contexto: Viajeros en riesgo en Estados Unidos: el peligro oculto de las etiquetas de viaje desechadas

¿Qué medidas debe tomar para no caer en manos de los delincuentes?

  • Reportar los números desde los cuales fue contactado.
  • Contactar de inmediato con el banco si ha facilitado datos financieros.
  • Informar a las autoridades.
  • No enviar dinero a desconocidos.
  • No compartir sus datos bancarios.
  • No aceptar pagos de terceros.
  • Verificar cuidadosamente las ofertas que se realizan por internet.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan lesión en el Bayern Múnich de Luis Díaz: “Sufrió una rotura fibrilar en los aductores”

2. Walter Mercado: números mágicos para el miércoles, 24 de septiembre; llegaría la fortuna

3. Pararon el Fluminense vs. Lanús en Sudamericana: videos de los incidentes en las tribunas

4. Extesorero de Apartadó confiesa, entre lágrimas, desfalco a esa Alcaldía; autoridades investigan malversación de $70 mil millones

5. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, afirma que las protestas indígenas en su país son financiadas por el Tren de Aragua

LEER MENOS

Noticias relacionadas

estafa digitalRed social

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.