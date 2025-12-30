Tecnología

La llegada de los Reyes Magos podría esconder una estafa: esta es la táctica que usan delincuentes para vaciar cuentas bancarias

Los usuarios deben estar más atentos que nunca, dado que los ciberdelincuentes siguen aprovechando el aumento de la actividad digital para engañar a sus víctimas.

Las personas deben corroborar siempre la identidad de quienes los llaman o escriben.
Durante la temporada navideña, las estafas y fraudes en línea tienden a incrementarse de forma considerable. Las festividades traen consigo un aumento de las compras por internet, el alquiler de alojamientos vacacionales y la realización de múltiples trámites digitales, un escenario ideal para que los ciberdelincuentes encuentren nuevas oportunidades para actuar.

Si bien este tipo de engaños puede presentarse en cualquier época del año, diciembre se consolida como uno de los meses más críticos en materia de seguridad digital. A esto se suma la llegada de los Reyes Magos, una fecha que también es aprovechada por los criminales para intensificar sus campañas de fraude y cumplir con sus objetivos.

De acuerdo con el portal español Computer Hoy, la Guardia Civil ha advertido que los casos de phishing aumentan con el cambio de año, impulsados principalmente por el auge de las compras en línea. Por esta razón, resulta fundamental conocer las estafas más comunes para evitar caer en este tipo de engaños.

Cómo evitar caer en estafas durante la Navidad.
El aumento de estafas en esta época es una realidad y los usuarios deben saber cómo cuidarse. Foto: Getty Images

En esta ocasión, la alerta está relacionada con fraudes vinculados al envío de paquetes. Según las autoridades, los delincuentes suplantan la identidad de reconocidas empresas de mensajería y envían mensajes de texto en los que informan sobre supuestos inconvenientes en la entrega, como errores en la dirección o la necesidad de confirmar los datos del destinatario.

Informé destapó los métodos preferidos de los hackers para atacar celulares Android y iPhone

Detrás de estos avisos se esconde un clásico caso de phishing: el objetivo es inducir al usuario a acceder a enlaces fraudulentos y proporcionar información personal o bancaria. La mezcla de afán, emoción, vacaciones y las distracciones propias de esta temporada hace que muchas personas se conviertan en un blanco más fácil para este tipo de estafas.

En muchos casos, los usuarios dudan y creen que el mensaje puede ser legítimo. Ante cualquier sospecha, la recomendación es clara: contactarse directamente con la empresa de mensajería a través de sus canales oficiales y evitar, en todo momento, hacer clic en enlaces incluidos en mensajes SMS o correos electrónicos.

Las estafas en línea pueden desocupar las cuentas bancarias en segundos.
Las estafas en línea pueden desocupar las cuentas bancarias en segundos. Foto: Getty Images

Aunque estas estafas son ampliamente conocidas, continúan ocurriendo porque aún hay quienes caen en la trampa. Por ello, mantenerse alerta y extremar las precauciones resulta clave, especialmente durante fechas señaladas como la Navidad y el inicio del nuevo año.

