Puede ser el fin del spam en las llamadas telefónicas: así se activa el filtro que ya protege a millones de personas

Apple sorprendió con el lanzamiento de iOS 26 no solo por sus mejoras en rendimiento y diseño, sino por una herramienta que podría convertirse en la favorita de millones de usuarios. Se trata de una función que busca poner punto final a las llamadas de spam y a las conocidas robollamadas, esas interrupciones que saturan a diario la experiencia del teléfono.

La novedad funciona como un filtro inteligente que utiliza a Siri para responder por el usuario cuando entra una llamada de un número desconocido. Este detalle, que parece pequeño, podría significar un antes y un después en la forma en que se gestionan las comunicaciones no deseadas.

Un asistente que actúa como guardián

El mecanismo es simple pues cuando un número desconocido intenta comunicarse, Siri entra en acción y pregunta el nombre y el motivo de la llamada. Solo si la otra persona responde, la notificación llega al usuario, quien puede leer de antemano quién está llamando y decidir si atiende o no.

Entre las novedades más llamativas de iOS 26 se encuentra una configuración diseñada para silenciar números desconocidos. | Foto: Apple

Si el contacto está registrado en la agenda, el teléfono suena de la manera habitual. En cambio, si no lo está, el sistema filtra la llamada antes de que el dueño del dispositivo la escuche, lo que permite mantener lejos a publicistas y contestadores automáticos que llaman de forma masiva.

El iPhone se vuelve en un tipo de barrera de protección que evitará interrupciones que considere innecesarias.

Pasos para activar la función

Para esto, es fundamental tener iOS 26, pues el sistema operativo incluye la función.

Posteriormente, debe ingresar a Ajustes, luego a la sección Teléfono y en la parte inferior aparece la opción Filtrar llamadas de números desconocidos. Allí se puede elegir entre Solicitar motivo de la llamada o Silenciar automáticamente.

La nueva actualización de Apple no solo renovó la interfaz, también introdujo un filtro que cambia la experiencia de comunicación. | Foto: Getty Images

Sin embargo, expertos advierten que también puede generar ciertos inconvenientes. El portal Xataka señaló: “La idea de Apple es buena, pero tiene un gran inconveniente: si te llama una persona legítima podría pensar que el bot telefónico eres tú, y entonces podrías perder una llamada importante de alguien que no tienes en la agenda”.