Suscribirse

Tecnología

Puede ser el fin del spam en las llamadas telefónicas: así se activa el filtro que ya protege a millones de personas

Apple sorprendió al incluir en su sistema una alternativa que busca reducir la publicidad telefónica y los mensajes automáticos.

Redacción Tecnología
19 de septiembre de 2025, 2:12 a. m.
La actualización incorpora un asistente que protege frente a intentos de spam y evita que el teléfono timbre innecesariamente.
Más allá de las mejoras técnicas, iOS 26 pone sobre la mesa un cambio práctico que promete tranquilidad a millones de usuarios. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Apple

Apple sorprendió con el lanzamiento de iOS 26 no solo por sus mejoras en rendimiento y diseño, sino por una herramienta que podría convertirse en la favorita de millones de usuarios. Se trata de una función que busca poner punto final a las llamadas de spam y a las conocidas robollamadas, esas interrupciones que saturan a diario la experiencia del teléfono.

La novedad funciona como un filtro inteligente que utiliza a Siri para responder por el usuario cuando entra una llamada de un número desconocido. Este detalle, que parece pequeño, podría significar un antes y un después en la forma en que se gestionan las comunicaciones no deseadas.

Contexto: Apple reconoció que la actualización de iOS 26 genera problemas en la batería de los iPhone

Un asistente que actúa como guardián

El mecanismo es simple pues cuando un número desconocido intenta comunicarse, Siri entra en acción y pregunta el nombre y el motivo de la llamada. Solo si la otra persona responde, la notificación llega al usuario, quien puede leer de antemano quién está llamando y decidir si atiende o no.

La función de filtrado convierte a Siri en un intermediario capaz de detener llamadas antes de que lleguen al destinatario.
Entre las novedades más llamativas de iOS 26 se encuentra una configuración diseñada para silenciar números desconocidos. | Foto: Apple

Si el contacto está registrado en la agenda, el teléfono suena de la manera habitual. En cambio, si no lo está, el sistema filtra la llamada antes de que el dueño del dispositivo la escuche, lo que permite mantener lejos a publicistas y contestadores automáticos que llaman de forma masiva.

El iPhone se vuelve en un tipo de barrera de protección que evitará interrupciones que considere innecesarias.

Contexto: iOS 26: así se convierten las fotos de la pantalla de bloqueo en 3D con la función ‘escena espacial’ en el iPhone

Pasos para activar la función

Para esto, es fundamental tener iOS 26, pues el sistema operativo incluye la función.

Posteriormente, debe ingresar a Ajustes, luego a la sección Teléfono y en la parte inferior aparece la opción Filtrar llamadas de números desconocidos. Allí se puede elegir entre Solicitar motivo de la llamada o Silenciar automáticamente.

Conocer si una estafa es spam.
La nueva actualización de Apple no solo renovó la interfaz, también introdujo un filtro que cambia la experiencia de comunicación. | Foto: Getty Images

Sin embargo, expertos advierten que también puede generar ciertos inconvenientes. El portal Xataka señaló: “La idea de Apple es buena, pero tiene un gran inconveniente: si te llama una persona legítima podría pensar que el bot telefónico eres tú, y entonces podrías perder una llamada importante de alguien que no tienes en la agenda”.

Con todo, la herramienta ha sido recibida como una de las mejores sorpresas de iOS 26 y refuerza la apuesta de Apple por mejorar la seguridad y comodidad de sus usuarios frente a uno de los problemas más molestos del día a día: el spam telefónico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Walter Mercado: números que lo harían millonario el 19 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

2. Citando la Biblia, Petro se puso reflexivo en medio de la descertificación de EE. UU. a Colombia: “El último será el primero”

3. Duván Zapata tendría fecha de regreso en Torino: ¿Néstor Lorenzo toma nota?

4. Bloquean deportación masiva de niños latinos en EE. UU. : nuevo revés a la administración de Trump

5. Tina sufrió doloroso accidente en el ‘Desafío Siglo XXI’; perdió sangre y fue atendida por los paramédicos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

SeguridadEstafasSpam Llamadas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.