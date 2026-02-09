Nunca diga esta palabra al contestar una llamada spam porque lo pueden estafar en un abrir y cerrar de ojos

Uno de los problemas más comunes que enfrentan los usuarios en la actualidad es la constante saturación de llamadas telefónicas. Si bien muchas de estas pueden estar relacionadas con asuntos profesionales o personales, otras provienen de números desconocidos que buscan vender un producto o servicio, o incluso estafar al receptor.

Estas llamadas se conocen como ‘robollamadas’, llamadas automáticas que utilizan software para marcar números de manera masiva. Pueden reproducir mensajes pregrabados, solicitar que se presione un número para conectarse con un operador o simplemente sonar de manera insistente para captar la atención.

Mientras algunas robollamadas son únicamente publicitarias, otras buscan engañar a los usuarios para robar datos personales o financieros, constituyendo un riesgo real para la seguridad. Identificarlas puede ser sencillo si se presta atención a ciertas señales:

La voz suena robótica o pregrabada.

El mensaje es genérico.

Se solicita información personal.

El número aparece como desconocido o privado.

Las robollamadas con comunes y afectan a millones de usuarios. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Conocer qué números no deberían contestarse es clave para reducir la presencia de estas llamadas, que a menudo interrumpen la vida diaria y generan molestias. En particular, los prefijos internacionales que no corresponden al país del receptor deben generar alerta inmediata, ya que suelen ser utilizados por delincuentes para estafar y cometer fraudes rápidamente.

Abrir esta notificación que llega a su celular es un error mortal que podría convertirlo en víctima de un fraude millonario

De acuerdo con el portal Enter, algunos de estos prefijos sospechosos son:

+225 (Costa de Marfil)

+233 (Ghana)

+234 (Nigeria)

+355 (Albania)

+371 (Letonia)

+375 (Bielorrusia)

+92 (Pakistán)

Responder o devolver llamadas de números desconocidos, especialmente internacionales, puede generar cargos altos o facilitar el robo de información. Los expertos recomiendan:

No contestar números desconocidos.

Ignorar llamadas breves sin mensaje.

Evitar dar respuestas que puedan ser grabadas; usar frases neutrales o colgar si algo resulta sospechoso.

Nunca confirmar información durante llamadas de origen desconocido.

Por qué nunca debe decir “sí” en una llamada desconocida

Uno de los errores más comunes no es solo responder, sino permitir que se genere una conversación. Responder afirmativamente, por ejemplo diciendo “Sí”, puede permitir que la voz del receptor sea grabada y utilizada posteriormente, incluso con ayuda de inteligencia artificial, para cometer fraudes.

Existe una forma de contestar que obliga legalmente a las empresas a eliminar su número de sus listas. Foto: Montaje Semana (Fotos de Getty Images)

La regla de oro consiste en no confirmar información por teléfono si el interlocutor es desconocido. Incluso respuestas simples pueden poner en riesgo la privacidad y los recursos económicos. Lo más seguro es colgar, bloquear el número y, si la llamada parece importante, verificarla por otro medio oficial antes de proporcionar cualquier dato.

En definitiva, las robollamadas constituyen un problema creciente, pero con precaución y buenas prácticas es posible minimizar su impacto. Mantener la alerta y utilizar herramientas de protección ayuda a preservar la información personal y a mantener el teléfono libre de interrupciones innecesarias.