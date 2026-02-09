Tecnología

Nunca diga esta palabra al contestar una llamada spam porque lo pueden estafar en un abrir y cerrar de ojos

Se les conoce como robollamadas y, aunque no todas tienen fines fraudulentos, algunos delincuentes las aprovechan para engañar y estafar.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
9 de febrero de 2026, 12:00 p. m.
Las robollamadas pueden tener fines fraudulentos que ponen en riesgo la seguridad digital de los usuarios.
Las robollamadas pueden tener fines fraudulentos que ponen en riesgo la seguridad digital de los usuarios. Foto: Getty Images

Uno de los problemas más comunes que enfrentan los usuarios en la actualidad es la constante saturación de llamadas telefónicas. Si bien muchas de estas pueden estar relacionadas con asuntos profesionales o personales, otras provienen de números desconocidos que buscan vender un producto o servicio, o incluso estafar al receptor.

Estas llamadas se conocen como ‘robollamadas’, llamadas automáticas que utilizan software para marcar números de manera masiva. Pueden reproducir mensajes pregrabados, solicitar que se presione un número para conectarse con un operador o simplemente sonar de manera insistente para captar la atención.

Mientras algunas robollamadas son únicamente publicitarias, otras buscan engañar a los usuarios para robar datos personales o financieros, constituyendo un riesgo real para la seguridad. Identificarlas puede ser sencillo si se presta atención a ciertas señales:

  • La voz suena robótica o pregrabada.
  • El mensaje es genérico.
  • Se solicita información personal.
  • El número aparece como desconocido o privado.
Un ajuste rápido en el dispositivo basta para que las llamadas fraudulentas vayan directo al buzón de voz.
Las robollamadas con comunes y afectan a millones de usuarios. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Conocer qué números no deberían contestarse es clave para reducir la presencia de estas llamadas, que a menudo interrumpen la vida diaria y generan molestias. En particular, los prefijos internacionales que no corresponden al país del receptor deben generar alerta inmediata, ya que suelen ser utilizados por delincuentes para estafar y cometer fraudes rápidamente.

Tecnología

La fecha exacta del asombroso fenómeno astronómico que cambiará cómo vemos los planetas: estos países deben estar preparados

Tecnología

Cómo pedirle a ChatGPT que convierta gratis una foto en caricatura según su profesión y gustos para compartir en redes sociales

Tecnología

A pocos días de llegar a la Tierra, este es el cometa que podría brillar intensamente y verse incluso de día

Tecnología

Mensajes temporales en redes sociales: estudio advirtió el riesgo silencioso que amenazaría la intimidad de los menores

Tecnología

Si encontró un enlace roto o que no funciona, así puede recuperar información perdida en internet

Tecnología

Su router wifi podría estar espiándolo y siguiendo su actividad en internet en tiempo real mediante este peligroso ataque

Tecnología

¿El fin del paraguas tradicional? El invento que podría cambiar la forma de caminar bajo la lluvia

Tecnología

Si está cansado de las llamadas spam, este es el nuevo prefijo que le permitiría identificarlas antes de contestar

Tecnología

Si recibe esta llamada, haga dos preguntas para evitar ser despojado de sus cuentas bancarias

Tecnología

Preocúpese si recibe una llamada con el +45, prefijo de Dinamarca: en lugar de contestar, haga esto para no meterse en problemas

Abrir esta notificación que llega a su celular es un error mortal que podría convertirlo en víctima de un fraude millonario

De acuerdo con el portal Enter, algunos de estos prefijos sospechosos son:

  • +225 (Costa de Marfil)
  • +233 (Ghana)
  • +234 (Nigeria)
  • +355 (Albania)
  • +371 (Letonia)
  • +375 (Bielorrusia)
  • +92 (Pakistán)

Responder o devolver llamadas de números desconocidos, especialmente internacionales, puede generar cargos altos o facilitar el robo de información. Los expertos recomiendan:

  • No contestar números desconocidos.
  • Ignorar llamadas breves sin mensaje.
  • Evitar dar respuestas que puedan ser grabadas; usar frases neutrales o colgar si algo resulta sospechoso.
  • Nunca confirmar información durante llamadas de origen desconocido.

Por qué nunca debe decir “sí” en una llamada desconocida

Uno de los errores más comunes no es solo responder, sino permitir que se genere una conversación. Responder afirmativamente, por ejemplo diciendo “Sí”, puede permitir que la voz del receptor sea grabada y utilizada posteriormente, incluso con ayuda de inteligencia artificial, para cometer fraudes.

Existe una forma de contestar que obliga legalmente a las empresas a eliminar su número de sus listas.
Existe una forma de contestar que obliga legalmente a las empresas a eliminar su número de sus listas. Foto: Montaje Semana (Fotos de Getty Images)

La regla de oro consiste en no confirmar información por teléfono si el interlocutor es desconocido. Incluso respuestas simples pueden poner en riesgo la privacidad y los recursos económicos. Lo más seguro es colgar, bloquear el número y, si la llamada parece importante, verificarla por otro medio oficial antes de proporcionar cualquier dato.

En definitiva, las robollamadas constituyen un problema creciente, pero con precaución y buenas prácticas es posible minimizar su impacto. Mantener la alerta y utilizar herramientas de protección ayuda a preservar la información personal y a mantener el teléfono libre de interrupciones innecesarias.

Más de Tecnología

Los momentos ideales de observación son poco después del anochecer o antes del amanecer, cuando el cielo está oscuro y los planetas se destacan mejor.

La fecha exacta del asombroso fenómeno astronómico que cambiará cómo vemos los planetas: estos países deben estar preparados

La tendencia de crear fotos caricaturescas se ha popularizado en los últimos días a través de las redes sociales.

Cómo pedirle a ChatGPT que convierta gratis una foto en caricatura según su profesión y gustos para compartir en redes sociales

Astrónomos del mundo se preparan para el acercamiento de 3I/ATLAS, un visitante que podría revelar nuevos secretos del espacio.

A pocos días de llegar a la Tierra, este es el cometa que podría brillar intensamente y verse incluso de día

A teenager scrolls through social media on her phone in the Spanish Basque city of San Sebastian on February 4, 2026. Spain will seek to ban social media for under-16s to protect them from harmful content such as pornography and violence, Prime Minister Pedro Sanchez said yesterday, drawing a furious response from X owner Elon Musk. Telegram founder Pavel Durov today joined fellow tech tycoon Elon Musk in slamming Spanish Prime Minister Pedro Sanchez over his "dangerous" plan to ban social media for under-16s. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

Mensajes temporales en redes sociales: estudio advirtió el riesgo silencioso que amenazaría la intimidad de los menores

Las robollamadas pueden tener fines fraudulentos que ponen en riesgo la seguridad digital de los usuarios.

Nunca diga esta palabra al contestar una llamada spam porque lo pueden estafar en un abrir y cerrar de ojos

Estos enlaces inactivos, conocidos como “enlaces rotos o perdidos”, suelen generar molestia en el lector.

Si encontró un enlace roto o que no funciona, así puede recuperar información perdida en internet

Un simple descuido del usuario puede ser suficiente para abrir la puerta a un ataque, lo que hace que la seguridad digital sea cada vez más crítica.

Su router wifi podría estar espiándolo y siguiendo su actividad en internet en tiempo real mediante este peligroso ataque

John Xu, creador del canal I Build Stuff, se ha vuelto protagonista de uno de los desarrollos tecnológicos más comentados.

¿El fin del paraguas tradicional? El invento que podría cambiar la forma de caminar bajo la lluvia

La versión más pequeña y económica del catálogo 2016 entra en la categoría de productos obsoletos.

Apple se la juega y se prepara para el lanzamiento del iPhone 17e: nuevas funciones y precio sorprenden

Los descuidos de los usuarios son la puerta de entrada para que los hackers accedan a información personal.

Abrir esta notificación que llega a su celular es un error mortal que podría convertirlo en víctima de un fraude millonario

Noticias Destacadas