Suscribirse

Tecnología

Ola de memes en redes sociales por el nuevo iOS 26 de iPhone: “Se calienta más que el sol”

Los memes no perdonaron la nueva actualización de iOS 26, la cual es señalada de recalentar los iPhone.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

17 de septiembre de 2025, 9:54 p. m.
Memes por el nuevo iOS 26.
Una oleada de memes se dispararon en X . | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de redes

Recientemente, se ha lanzado el nuevo sistema operativo de iPhone, el iOS 26, el cual llegó con nuevas funciones y con un cambio de estética gracias al Liquid Glass, pero además de contar con nuevos cambios, también ha aparecido un problema que afecta la batería y precisamente esto los usuarios a través de las redes sociales no han dejado de señalar.

La ola de memes que llegó junto a la nueva actualización

Tener nuevas funciones en el celular a veces puede significar cambios para el rendimiento en la batería y más con un cambio tan fuerte como lo es iOS 26 en celulares que no son de la gama más reciente, pues para estos el impacto es mucho más fuerte, es como intentar jugar videojuegos pesados en un computador antiguo, pues se calentará el equipo e intentara forzar su funcionamiento al máximo.

Reportes en línea indican que iOS 26 podría afectar el rendimiento térmico de ciertos iPhone.
Usuarios de iPhone notan un consumo de energía más rápido después de instalar la actualización iOS 26. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Es importante tener en cuenta que la nueva actualización está disponible para modelos que no son tan recientes, como en el caso de del iPhone 11, el cual, al contar con estos cambios de sistema operativo, podría generar tensiones en la batería, generando más calor o que se reduzca la duración de carga.

Precisamente, los usuarios en las redes sociales no duraron en hacerse notar, pues una ola de memes se tomó las plataformas.

Calor de celular, cambio en el porcentaje, se descarga rápido e incluso memes acerca de cómo los modelos antiguos intentan descargar esta actualización son la comidilla de los chistes.

Contexto: Apple reconoció que la actualización de iOS 26 genera problemas en la batería de los iPhone

Los memes no tardaron en aparecer tras la actualización

Apple respondió por qué sucede esto

Ante esta situación, Apple señaló en un comunicado que lo que está sucediendo en algunos iPhones es normal, pues se debe tener en cuenta que se trata de algo nuevo que va más allá de lo estético, pues en esos momentos se están reorganizando diferentes archivos, se actualizan características nuevas al igual que las aplicaciones.

El comunicado de Apple precisó que un cambio grande precisamente es exigente: “inmediatamente después de completar una actualización, especialmente una versión importante, podrías notar un impacto temporal en la duración de la batería y el rendimiento térmico”.

Contexto: Apple reconoció que la actualización de iOS 26 genera problemas en la batería de los iPhone

Pero no solo comentaron que era lo que sucedía, pues también resaltaron que los rastros de esta actualización van a continuar por un tiempo, precisamente un par de días, pero que será algo temporal y que mientras finalizan los ajustes no se tomen decisiones a la ligera como el borrar aplicaciones o archivos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Yana Karpova enfrenta fuerte problema de salud; su novio preocupó con angustiante video

2. El cine se disfruta mejor en el agua: impactante pantalla flotante crea tendencia en Nueva York

3. “El descertificado es Petro, no el país”: César Gaviria lanza duras críticas contra el mandatario por “las concesiones a criminales”

4. Agónico gol de Van Dijk salvó a Liverpool ante Atlético de Madrid en Champions: Simeone acabó furioso

5. Candidata de ‘Miss Universe Colombia’ recibió fuerte comentario por parte de una de sus compañeras; esta fue su respuesta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MemesRedes socialesViraliPhonecalorCelulares

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.