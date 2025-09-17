Ola de memes en redes sociales por el nuevo iOS 26 de iPhone: “Se calienta más que el sol”

Recientemente, se ha lanzado el nuevo sistema operativo de iPhone, el iOS 26, el cual llegó con nuevas funciones y con un cambio de estética gracias al Liquid Glass, pero además de contar con nuevos cambios, también ha aparecido un problema que afecta la batería y precisamente esto los usuarios a través de las redes sociales no han dejado de señalar.

La ola de memes que llegó junto a la nueva actualización

Tener nuevas funciones en el celular a veces puede significar cambios para el rendimiento en la batería y más con un cambio tan fuerte como lo es iOS 26 en celulares que no son de la gama más reciente, pues para estos el impacto es mucho más fuerte, es como intentar jugar videojuegos pesados en un computador antiguo, pues se calentará el equipo e intentara forzar su funcionamiento al máximo.

Usuarios de iPhone notan un consumo de energía más rápido después de instalar la actualización iOS 26. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Es importante tener en cuenta que la nueva actualización está disponible para modelos que no son tan recientes, como en el caso de del iPhone 11, el cual, al contar con estos cambios de sistema operativo, podría generar tensiones en la batería, generando más calor o que se reduzca la duración de carga.

Precisamente, los usuarios en las redes sociales no duraron en hacerse notar, pues una ola de memes se tomó las plataformas.

iOS 26 está haciendo q mi celular se caliente más q el pinche sol cada 5 min — 999 (@JugoMndo) September 16, 2025

Calor de celular, cambio en el porcentaje, se descarga rápido e incluso memes acerca de cómo los modelos antiguos intentan descargar esta actualización son la comidilla de los chistes.

Los memes no tardaron en aparecer tras la actualización

¿Tengo algo que decir del iOS 26? 🤔📱



SÍ… ¡No me gusta! 😩 Desde que lo instalé, la batería no pasa del 93% 😭 Lo apagué y lo prendí… ahora está en 91% y de ahí NO SUBE.



SEND HELP 🆘🔋 ME QUIEROOOO MORIIIIIRRRR 😵‍💫💀💥 pic.twitter.com/ZXgNbHHD07 — Fabiana Pérez M (@soyfabianaperez) September 16, 2025

Mi iPhone 11 viendo que lo voy a actualizar a iOS 26 pic.twitter.com/F1Tpr3vTAc — Sebastián (@iSebasstian) September 15, 2025

Esse iOS 26 está esquentando muito o meu iPhone. Tanto no uso do dia a dia, como carregando. SOCORRO! 🤯 pic.twitter.com/TXOSTMXzP9 — - (@absolutomayhem) September 17, 2025

Cuando #iOS26 no incluye, el evitar, que tu iPhone se sobre caliente 🤡 pic.twitter.com/tfg0ds9ZHo — 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐂𝐫𝐮𝐳 (@ManuCruzMC) September 17, 2025

atualizei pro ios 26 e comeram 1% da saúde da bateria pic.twitter.com/okoOUFjXN9 — fleabag tocando siririca pro obama ✶ (@fenelonmenon) September 17, 2025

não baixem o iOS 26 no iphone de vcs o design tá horrível e minha bateria foi de 93 pra 35% em menos de 1h pela primeira vez pic.twitter.com/Tv3LISfnCS — maicow juridico da sza (@xmaicow) September 17, 2025

Apple respondió por qué sucede esto

Ante esta situación, Apple señaló en un comunicado que lo que está sucediendo en algunos iPhones es normal, pues se debe tener en cuenta que se trata de algo nuevo que va más allá de lo estético, pues en esos momentos se están reorganizando diferentes archivos, se actualizan características nuevas al igual que las aplicaciones.

El comunicado de Apple precisó que un cambio grande precisamente es exigente: “inmediatamente después de completar una actualización, especialmente una versión importante, podrías notar un impacto temporal en la duración de la batería y el rendimiento térmico”.