Procure usar con cuidado este electrodoméstico de su cocina porque podría aumentar el consumo de energía en diciembre

Hacia fin de año, el consumo de energía en los hogares suele aumentar debido a la decoración navideña y al uso inadecuado de algunos aparatos eléctricos.

Redacción Tecnología
29 de noviembre de 2025, 1:05 p. m.
Los usuarios deben ser precavidos con la forma en que usan sus electrodomésticos durante la temporada navideña.

Uno de los aspectos que más preocupa a las personas en la actualidad es el aumento en el consumo de energía en el hogar, ya que esto representa un impacto evidente en el bolsillo. Aunque este gasto se mantiene durante todo el año, en diciembre suele incrementarse aún más con la llegada de la Navidad, principalmente debido a las decoraciones que incluyen luces y accesorios eléctricos conectados de forma permanente.

De acuerdo con reparlux.com, otro factor que influye de manera significativa es el uso de la calefacción, pues el frío característico de esta época llega a muchos países. A esto se suma el uso intensivo de electrodomésticos durante las festividades.

Existe otro dispositivo, común en casi todas las viviendas, que puede superar incluso el gasto del refrigerador: el horno eléctrico.
Durante el mes de diciembre la decoración puede contribuir al aumento de energía. | Foto: Getty Images

Por esta razón, es común que en enero los hogares registren un aumento considerable en el valor de la factura de energía. Para evitarlo, fuentes como la mencionada recomiendan hacer un uso racional de los aparatos eléctricos, especialmente del horno.

Contexto: ¿Adiós a la freidora de aire? Así funcionan los nuevos dispositivos multifunción que combinan hasta nueve formas de cocinar

El horno es uno de los dispositivos más empleados en Navidad, ya que muchas personas aprovechan para preparar diversas recetas y atender a sus invitados en las numerosas reuniones familiares.

Sin embargo, el tiempo de uso influye directamente en el consumo energético, por lo que es importante emplearlo con moderación. Si se van a realizar varias preparaciones, lo ideal es organizarlas para utilizar el horno una sola vez y aprovechar al máximo el calor residual.

Además, es recomendable utilizar luces LED, dado que son mucho más eficientes que las bombillas tradicionales. Mientras estas últimas desperdician gran parte de la energía en forma de calor, los LED la aprovechan de manera más eficiente, lo que se traduce en una reducción notable en la factura eléctrica durante la temporada navideña, cuando la iluminación suele permanecer encendida por varias horas al día.

La secadora se ha convertido en el centro del debate energético por su elevada demanda de electricidad.
El consumo de energía en las casas puede ser mayor durante Navidad. | Foto: Generada con Gemini IA

Por otro lado, es fundamental contar con instalaciones eléctricas seguras para evitar sobrecalentamientos y cortocircuitos que puedan derivar en accidentes graves, como incendios.

Finalmente, adoptar una actitud consciente frente al consumo —como desconectar cargadores, apagar equipos que no se utilicen y optar por aparatos eficientes— contribuye significativamente a reducir el gasto energético.

