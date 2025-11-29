Procure usar con cuidado este electrodoméstico de su cocina porque podría aumentar el consumo de energía en diciembre

Uno de los aspectos que más preocupa a las personas en la actualidad es el aumento en el consumo de energía en el hogar, ya que esto representa un impacto evidente en el bolsillo. Aunque este gasto se mantiene durante todo el año, en diciembre suele incrementarse aún más con la llegada de la Navidad, principalmente debido a las decoraciones que incluyen luces y accesorios eléctricos conectados de forma permanente.

De acuerdo con reparlux.com, otro factor que influye de manera significativa es el uso de la calefacción, pues el frío característico de esta época llega a muchos países. A esto se suma el uso intensivo de electrodomésticos durante las festividades.

Durante el mes de diciembre la decoración puede contribuir al aumento de energía. | Foto: Getty Images

Por esta razón, es común que en enero los hogares registren un aumento considerable en el valor de la factura de energía. Para evitarlo, fuentes como la mencionada recomiendan hacer un uso racional de los aparatos eléctricos, especialmente del horno.

El horno es uno de los dispositivos más empleados en Navidad, ya que muchas personas aprovechan para preparar diversas recetas y atender a sus invitados en las numerosas reuniones familiares.

Sin embargo, el tiempo de uso influye directamente en el consumo energético, por lo que es importante emplearlo con moderación. Si se van a realizar varias preparaciones, lo ideal es organizarlas para utilizar el horno una sola vez y aprovechar al máximo el calor residual.

Además, es recomendable utilizar luces LED, dado que son mucho más eficientes que las bombillas tradicionales. Mientras estas últimas desperdician gran parte de la energía en forma de calor, los LED la aprovechan de manera más eficiente, lo que se traduce en una reducción notable en la factura eléctrica durante la temporada navideña, cuando la iluminación suele permanecer encendida por varias horas al día.

El consumo de energía en las casas puede ser mayor durante Navidad. | Foto: Generada con Gemini IA

Por otro lado, es fundamental contar con instalaciones eléctricas seguras para evitar sobrecalentamientos y cortocircuitos que puedan derivar en accidentes graves, como incendios.