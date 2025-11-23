Suscribirse

Tecnología

¿Adiós a la freidora de aire? Así funcionan los nuevos dispositivos multifunción que combinan hasta nueve formas de cocinar

La demanda de soluciones rápidas, compactas y eficientes abrió paso a una nueva generación de electrodomésticos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
24 de noviembre de 2025, 1:01 a. m.
La freidora de aire es un electrodoméstico popular en los hogares.
La freidora de aire es un electrodoméstico popular en los hogares. | Foto: Getty Images

Hace ya algunos años que la freidora de aire se instaló en muchos hogares, seduciendo a quienes buscaban cocinar con muy poco aceite, preparar platos más ligeros y hacerlo todo con rapidez y sin complicaciones.

Con el tiempo, y aprovechando ese interés por la cocina rápida y saludable, comenzó a ganar visibilidad una nueva generación de dispositivos que va un paso más allá: no solo ofrece las ventajas de la airfryer tradicional, sino que además promete liberar espacio al reunir varias funciones en un solo aparato.

Se trata de los equipos multifunción de aire caliente, una categoría que muchos consideran la “evolución natural” de la freidora de aire. No se limitan a freír con aire: también pueden hornear, asar, deshidratar, cocinar al vapor o grillar, según el modelo. Su atractivo reside en esa versatilidad, que permite asumir tareas de varios electrodomésticos y ampliar las posibilidades culinarias sin llenar la encimera.

Un mal uso de la freidora de aire podría causar daños y graves accidentes.
La freidora de aire se convirtió en un electrodoméstico esencial en muchos hogares. | Foto: Getty Images

Así es como gana protagonismo este electrodoméstico

Según un informe de Business Research Insights sobre la evolución del mercado de freidoras multifunción, estos aparatos comenzaron a ganar terreno en los hogares entre 2021 y 2023, impulsados por la demanda de electrodomésticos más versátiles, saludables y compactos.

Contexto: El error más común al usar el lavavajillas que podría estar generando moho, malos olores y daños en el electrodoméstico

Desde entonces, los fabricantes han ampliado funciones y programas, hasta ofrecer modelos con hasta nueve modos distintos, capaces de desempeñar tareas propias de una vaporera, un mini-horno, un grill o una freidora de aire, sin ocupar más espacio del necesario.

La clave de esta categoría está en su capacidad para hacer más en menos espacio. Mientras la freidora de aire tradicional se centra en cocinar con aire caliente y muy poco aceite, los modelos multifunción amplían el abanico con programas que permiten preparar desde verduras al vapor hasta carnes asadas, además de gratinados o frutas deshidratadas. En la práctica, funcionan como pequeños hornos avanzados, con más posibilidades y sin complicar el uso diario.

Esta es una manera de preparar los alimentos y potenciar su sabor en la freidora de aire.
El creciente interés por la cocina saludable impulsó nuevas innovaciones. | Foto: Getty Images

Aunque la freidora de aire clásica sigue siendo útil para quienes buscan una opción sencilla basada en aire caliente, los aparatos multifunción se están consolidando como una alternativa más versátil y práctica, con una presencia creciente en grandes superficies, tiendas especializadas y plataformas online. Su propuesta —cocinar de distintas maneras sin acumular varios electrodomésticos— encaja bien con los hábitos actuales y con cocinas donde cada centímetro cuenta.

Contexto: El simple truco casero para eliminar olores y humedad de la nevera: solo necesita este pequeño accesorio

Queda por ver si esta tendencia terminará desplazando a las freidoras tradicionales o si ambas convivirán como etapas distintas de un mismo concepto. Lo que sí demuestra su reciente crecimiento es que el interés por soluciones compactas y saludables sigue marcando el rumbo del pequeño electrodoméstico.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así quedó la tabla del grupo A, tras el clásico de Medellín vs. Nacional: se complicaron

2. María Fernanda Cabal propone volver a las fumigaciones con glifosato para combatir los cultivos de coca

3. COP30: Entre incendios, bloqueos y un acuerdo que nunca llegó, tres ambientalistas explican lo que pasó en Brasil

4. Wolverhampton sentencia el futuro de Jhon Arias: se conoció la decisión sobre su salida

5. Interceptan una avioneta que entró sin autorización a Venezuela: hay un colombiano detenido

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Freidora de aireAir FryerelectrodomésticosCocina

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.