Si quiere que sus alimentos queden crujientes, active esta función en la freidora de aire antes de cocinar

Las freidoras de aire se han consolidado como uno de los electrodomésticos más valorados en la cocina moderna, especialmente por quienes buscan alternativas más saludables sin renunciar a la textura crocante de sus platos favoritos.

Su capacidad para cocinar con poco o ningún aceite transformó la manera en que muchas personas preparan sus alimentos. No obstante, a pesar de su popularidad, son muchos los usuarios que no aprovechan al máximo su potencial por pasar por alto un detalle esencial.

Las freidoras de aire se han consolidado como uno de los electrodomésticos más valorados en la cocina moderna. | Foto: Getty Images

Más allá de sus múltiples funciones, pocas personas conocen que precalentar la freidora de aire antes de cocinar es clave para conseguir alimentos dorados, crujientes y bien cocinados. Este paso, aunque sencillo, puede marcar la diferencia entre un resultado blando y uno perfectamente dorado y crujiente.

Al activar esta función, se mantiene una temperatura uniforme que permite que los alimentos se cocinen de manera más homogénea y conserven su textura ideal. Este sencillo hábito no solo mejora la calidad de las preparaciones, sino que también realza el sabor y la presentación de cada plato.

De acuerdo con el blog IMUSA, antes de introducir los alimentos en la canasta, recomiendan encender la freidora y dejarla calentar entre tres y cinco minutos, según el modelo. Este breve precalentamiento permite que el aire caliente circule de manera uniforme desde el primer instante, logrando que la superficie de los alimentos adquiera una textura crujiente y dorada, mientras el interior se mantiene tierno y jugoso.

Además, alcanzar la temperatura ideal antes de cocinar reduce el tiempo total de cocción y mejora notablemente la calidad de cada preparación.

Este proceso no implica ningún esfuerzo adicional. | Foto: Getty Images

Sin embargo, este paso suele omitirse con frecuencia, ya sea por desconocimiento o por querer ahorrar tiempo. Lo cierto es que el precalentado no solo garantiza una cocción más uniforme, sino que también evita resultados poco deseados, como alimentos secos o con zonas crudas.