¿Cuál es la razón de esta nueva medida?

No esta tan lejano recordar que si un usuario de Android quería o necesitaba hacer una copia de seguridad de sus datos para migrar a un nuevo teléfono o para formatear el celular, era posible y no ocupaba capacidad.

La capacidad de Google Drive ha cambiado para WhatsApp, ya no es ilimitada. | Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que no solo WhatsApp hace uso de Drive, de allí también recaen otras aplicaciones.

¿Qué acciones realizar en este caso?

La capacidad de almacenamiento es importante y más para diferentes aplicaciones, en el caso de WhatsApp, la falta de capacidad puede evitar actualizaciones como también cuando esta definitivamente completa, la aplicación enseñará una advertencia la cual no permitirá funcionar si no se optimiza.

Medidas preventivas y cómo liberar almacenamiento

Una de las soluciones más rápidas es comprar la capacidad de almacenamiento que sugiere Google One.

“Tu espacio de almacenamiento de Google One se suma a los 15 GB que incluye tu cuenta de Google. Si anteriormente has obtenido más almacenamiento a través de alguna promoción, también lo conservarás” señala Google One.