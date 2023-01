WhatsApp: así puede evitar la descarga automática de fotos y videos en la aplicación

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada por miles de millones de personas, razón por la cual es la más importante a nivel mundial.

La aplicación ofrecida por Meta le permite a los usuarios recibir y enviar mensajes textuales, así como también enviar fotos, videos y documentos. Sin embargo, este tipo de archivos en la mayoría de dispositivos móviles se descargan automáticamente y con el paso del tiempo van consumiendo la memoria de almacenamiento del celular.

Los audios, la notas de voz, las fotos, los videos, documentos y gifs que se descargan en WhatsApp, se guardan directamente en la carpeta ‘Media’, la cual está ubicada en los archivos internos de los teléfonos, es decir, que a pesar de borrar una gran cantidad de archivos multimedia en la galería la memoria sigue llena.

¿Cómo evitar la descarga automática de archivos multimedia en WhatsApp?

Pasos:

Asegurarse que no hayan actualizaciones pendientes en la Play Store o App Store.

Abrir la aplicación.

Presionar el icono de los tres puntos verticales que se encuentra en el la parte superior derecha.

Ingresar a la opción de ‘Ajustes’.

Acto seguido, pulsar el apartado que dice ‘Almacenamiento y datos’.

Ubicarse en la sección ‘Descarga automática’.

Oprimir las opciones ‘Descarga con datos móviles’ y ‘Descargar con WiFi’.

Desactivar el apartado de fotos, audio, videos y documentos.

Por último, dar ‘OK’ para conservar los respectivos cambios.

Es importante mencionar que las notas de voz siempre se van a descargar de forma automática, ya que no se deben confundir los mensajes de voz con los audios, debido a que son en formatos en MP3 y no son propietarios por WhatsApp.

Con este truco podrá cambiar el color del teclado en WhatsApp

WhatsApp también se caracteriza por ofrecer una serie de detalles, pero que muchos usuarios no tienen conocimiento de ellos. La principal función de la aplicación es enviar mensajes con todo tipo de información; sin embargo, también se puede realizar diferentes cambios, con el propósito de decorarla y darle un estilo propio.

Una de esas opciones es cambiar el color por completo del teclado. Además, se puede colocar la foto de la mascota, un ser querido, pareja o la imagen que considere necesaria el usuario.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo este truco, no será necesaria la instalación de un programa ajeno a WhatsApp, como la APK de WhatsApp Plus, una versión alterna no oficial a la aplicación de mensajería instantánea, es decir que los datos personales y privacidad del dispositivo móvil no se verán afectados.

En ese orden de ideas, lo primero que se debe tener en cuenta es que el teclado sea el de Google para lograr este efecto, es decir, el Gboard, el cual está disponible en la Play Store.

Así puede cambiar el color del teclado en WhatsApp

Pasos:

Ingresar a WhatsApp.

Abrir cualquier conversación y comenzar a escribir.

Ubicarse en el apartado de engranaje.

Presionarlo y dirigirse a la opción ‘Tema’ y elegir el color de preferencia.

Existen diferentes modelos.

Guardar los cambios establecidos.

Ahora bien, si la intención es modificar el color de la letra en los mensajes que se comparten en la aplicación, es necesario acudir a una aplicación desarrollada por terceros, la cual ayuda a realizar el ajuste en la apariencia de las palabras. De manera que, para ejecutar este método, se deberán realizar las siguientes acciones:

Descargar e instalar la aplicación Stylish Text, plataforma que funciona como un teclado de diferentes fuentes para WhatsApp y mediante este servicio el usuario puede personalizar varios estilos de letra o cambiar el color de ellas en función de sus gustos. Además, la app incorpora una ventana emergente, que hace posible crear stickers y editar textos.