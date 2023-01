Con este truco podrá cambiar el color del teclado en WhatsApp

WhatsApp también se caracteriza por ofrecer una serie de detalles, pero que muchos usuarios no tienen conocimiento de ellos. La principal función de la aplicación es enviar mensajes con todo tipo de información; sin embargo, también se puede realizar diferentes cambios, con el propósito de decorarla y darle un estilo propio.

Una de esas opciones es cambiar el color por completo del teclado. Además, se puede colocar la foto de la mascota, un ser querido, pareja o la imagen que considere necesaria el usuario.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo este truco, no será necesaria la instalación de un programa ajeno a WhatsApp, como la APK de WhatsApp Plus, una versión alterna no oficial a la aplicación de mensajería instantánea, es decir que los datos personales y privacidad del dispositivo móvil no se verán afectados.

En ese orden de ideas, lo primero que se debe tener en cuenta es que el teclado sea el de Google para lograr este efecto, es decir, el Gboard, el cual está disponible en la Play Store.

Así puede cambiar el color del teclado en WhatsApp

(Photo Illustration by Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

Pasos:

Ingresar a WhatsApp.

Abrir cualquier conversación y comenzar a escribir.

Ubicarse en el apartado de engranaje.

Presionarlo y dirigirse a la opción ‘Tema’ y elegir el color de preferencia.

Existen diferentes modelos.

Guardar los cambios establecidos.

Ahora bien, si la intención es modificar el color de la letra en los mensajes que se comparten en la aplicación, es necesario acudir a una aplicación desarrollada por terceros, la cual ayuda a realizar el ajuste en la apariencia de las palabras. De manera que, para ejecutar este método, se deberán realizar las siguientes acciones:

Descargar e instalar la aplicación Stylish Text, plataforma que funciona como un teclado de diferentes fuentes para WhatsApp y mediante este servicio el usuario puede personalizar varios estilos de letra o cambiar el color de ellas en función de sus gustos. Además, la app incorpora una ventana emergente, que hace posible crear stickers y editar textos.

Los cambios en WhatsApp dejarían reenviar a un máximo de cinco chats o grupos los mensajes normales, así lo indica el portal Xatakandroid. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

WhatsApp y su nuevo truco para mantener a raya a los contactos fastidiosos

WhatsApp está desarrollando un atajo para poder bloquear un determinado contacto de la plataforma directamente desde la lista de chats, una opción con la que los usuarios podrán evitar acceder a la conversación de dicho usuario.

Una vez se bloquea un determinado contacto, se deja de recibir mensajes, llamadas y actualizaciones de estado en la app. Esta acción, además, es reversible, de modo que se puede desbloquear en cualquier momento o bloquear de nuevo tantas veces como se quiera.

La acción de bloquear a alguien no elimina ese contacto de la lista ni de la libreta de contactos del teléfono, tal y como indica la plataforma en su página web, donde se recuerda que para borrar un número de teléfono se debe hacer desde la libreta de direcciones del teléfono.

¿Cómo se bloquea un contacto en WhatsApp?

Actualmente, existen dos formas de bloquear un contacto. Una de ellas es a través del menú ‘Ajustes’, donde se debe pulsar el botón de ‘Privacidad’ y elegir ‘Contactos bloqueados’. Entonces, se despliega una ventana en la que aparecen estos teléfonos, en caso de haber sido bloqueados previamente.

Desde esta pantalla también se pueden añadir más contactos, haciendo clic en el ícono de ‘Añadir contacto’, situado en la parte superior derecha de la interfaz. Además, desde esta pantalla se pueden desbloquear estos contactos.

También se puede bloquear a alguien desde el propio chat de dicho contacto. Dentro de la conversación, se debe pulsar el botón de tres puntos, acceder al apartado ‘Más’ y ‘Bloquear’.

¿Cuál será el nuevo método para bloquear contactos?

WhatsApp está desarrollando otra forma de bloquear un contacto, que desplegará próximamente y que ha advertido recientemente WABetaInfo en la nueva actualización 2.23.2.4, lanzada a través del Programa Beta de Google Play.

Este portal ha adelantado que WhatsApp incluirá un nuevo botón, ‘Bloquear’, que agilizará los bloqueos en la plataforma. Para utilizarlo, solo será necesario buscar el contacto, mantener el dedo pulsado en él y hacer clic sobre el ícono de tres puntos, donde actualmente se disponen las opciones ‘Crear acceso directo’, ‘Ver Contacto’, ‘Marcar como no leído’ y ‘Seleccionar todos’.

WABetaInfo ha señalado que, por el momento, se desconoce la fecha de implementación de esta característica y que no está prevista una función que permita bloquear varios contactos a la vez de la lista de chats.