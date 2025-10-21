Spotify lanzó una nueva opción para que los usuarios puedan seguir sus lugares y locales de conciertos favoritos en la plataforma, de manera que puedan mantenerse informados de los próximos conciertos de forma más sencilla.

La plataforma de contenido en streaming continúa ofreciendo nuevas opciones para descubrir música en el entorno cercano al usuario, con funciones como la lista de reproducción personalizada de ‘Conciertos cerca de ti’, que lanzó en marzo de este año para ayudar a los usuarios encontrar conciertos de sus artistas favoritos.

Nuevas funciones para seguir locales de conciertos en Spotify. | Foto: Europa Press

Desde ese momento, más de 3 millones de usuarios de la plataforma lo han utilizado para descubrir eventos cercanos. Ahora, Spotify presentó una nueva opción para seguir a los locales o recintos de conciertos en la plataforma, de cara a que los usuarios puedan mantenerse al día de su cartelera.

Tal y como ha compartido la compañía en un comunicado en su blog, esta función está disponible tanto para usuarios Premium como para aquellos que utilizan Spotify de manera gratuita. Así, pueden seguir sus salas favoritas, descubrir nuevos locales cercanos y explorar los próximos eventos musicales programados en dichos lugares, “todo sin salir de la app".

Los locales seguidos se guardarán en la biblioteca, por lo que se podrá acceder a su información y a su calendario de eventos de forma rápida y sencilla. La compañía también mostrará sugerencias personalizadas de otros locales que podrían ser del interés de los usuarios.

Junto a ello, Spotify ha mejorado el canal de Eventos en Vivo de la plataforma, que ahora cuenta con una nueva apariencia, así como recomendaciones más inteligentes y actualizaciones diarias para facilitar y personalizar la búsqueda.

Este feed se actualizará diariamente, mostrando los conciertos más relevantes ubicados en la zona de cada oyente. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Este feed se actualizará diariamente, mostrando los conciertos más relevantes ubicados en la zona de cada oyente, incluyendo desde conciertos íntimos hasta giras mundiales. De esta forma, los usuarios podrán reunir lo que están escuchando en streaming, dónde viven y los géneros que les gustan, para encontrar los conciertos deseados, en un único espacio.

Finalmente, Spotify recordó que, una vez los oyentes encuentren un concierto que les interese, podrán contactar con el socio oficial de venta de entradas para completar la compra. “Al seguir tus locales favoritos en Spotify, no solo descubres los próximos espectáculos, sino que apoyas los espacios que hacen posible la música en vivo”, sentenció.