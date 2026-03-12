Spotify reporta más de US$11.000 millones en pagos a la industria musical en 2025

Spotify publicó una nueva edición de su informe Loud & Clear, un reporte anual que analiza el comportamiento económico del streaming y la distribución de regalías dentro de la industria musical.

El informe presenta datos sobre los ingresos generados por artistas, compositores y sellos a través de la plataforma durante 2025.

De acuerdo con el reporte, Spotify pagó más de US$11.000 millones a la industria musical en 2025, lo que eleva el total acumulado de pagos históricos a cerca de US$70.000 millones desde la creación del servicio. Estos recursos corresponden a regalías distribuidas a artistas, sellos discográficos, compositores y editores musicales.

Uno de los hallazgos destacados es el crecimiento del número de artistas que logran ingresos significativos a través del streaming.

Según Spotify, más de 13.800 artistas generaron al menos US$100.000 en regalías durante 2025, una cifra que representa cerca de 1.400 artistas más que el año anterior.

Actualmente, alrededor de 80 artistas generan más de US$10 millones al año únicamente en Spotify, lo que refleja el alcance global que pueden alcanzar las carreras musicales dentro del entorno digital.

Otro dato relevante está relacionado con la internacionalización de los artistas. En promedio, dos años después de su debut en la plataforma, más del 50 % de las regalías de un artista provienen de oyentes fuera de su país de origen, lo que evidencia el papel del streaming en la expansión de audiencias internacionales.

El crecimiento del consumo musical también se refleja en la diversidad de idiomas presentes en las listas globales. Durante 2025, canciones en 16 idiomas distintos ingresaron al Top Global 50 de Spotify, lo que muestra una mayor presencia de mercados y escenas musicales de diferentes regiones del mundo.

El streaming ha impulsado nuevas oportunidades para artistas independientes. Foto: Spotify

También se analizó el crecimiento de artistas emergentes. El artista ubicado en la posición 100.000 dentro de la plataforma generó más de US$7.300 en regalías en 2025, una cifra superior a los aproximadamente US$350 que generaba esa misma posición en 2015, lo que indica un aumento en los ingresos distribuidos a una base más amplia de creadores.

Spotify también destacó el crecimiento de artistas independientes. Más de un tercio de los artistas que generaron al menos US$10.000 en regalías comenzaron sus carreras de forma independiente o bajo modelos DIY, sin el respaldo inicial de grandes sellos discográficos.

Además del impacto en ingresos por streaming, la plataforma señala que su ecosistema ha contribuido a otras fuentes de monetización.

Spotify ha impulsado más de US$1.500 millones en ventas de entradas para conciertos, así como pagos cercanos a US$5.000 millones a publishers y organizaciones que representan a compositores en los últimos dos años.

Con la publicación de Loud & Clear, Spotify busca ofrecer información sobre la evolución del streaming y su impacto en la economía de la música a nivel global.