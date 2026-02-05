Tecnología

Spotify entra con fuerza en el mundo editorial: quiere cambiar la forma de leer con sus nuevas funciones

La aplicación incorpora dos nuevas funciones que los usuarios podrán aprovechar.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de febrero de 2026, 4:02 p. m.
Spotify permitirá comprar libros físicos desde la aplicación.
Spotify permitirá comprar libros físicos desde la aplicación. Foto: Getty Images / Spotify

Spotify anunció dos novedades relacionadas con el sector editorial: el lanzamiento oficial de Page Match y la asociación con Bookshop.org para adquirir libros físicos desde la plataforma.

La función Page Match, filtrada a mediados de enero, está disponible en Spotify y permite a los usuarios sincronizar libros en formato físico o digital (ebooks) con su versión en audiolibro dentro de la plataforma.

Función Page Match de Spotify.
Función Page Match de Spotify. Foto: Europa Press

“Creemos que cuando encuentras un libro que te engancha por completo, no deberías tener que soltarlo. En lugar de detenerte o perder el ritmo cuando necesitas subirte al coche o salir a correr, ahora puedes seguir con la historia”, indicó Spotify en su web.

La compañía explicó que la función busca que los libros se puedan adaptar a los horarios de los usuarios, “convirtiendo cada momento del día en oportunidades para disfrutar de una gran historia”.

Tecnología

El regreso de 3I/ATLAS reveló un comportamiento nunca antes visto en un cometa interestelar

Tecnología

Antes de abrir un enlace, no confunda letras con símbolos porque un solo clic basta para que despojen sus cuentas bancarias

Tecnología

Eclipse ‘vestirá’ a la Luna de una tonalidad rojiza: ¿cuándo será y desde dónde se podrá ver?

Tecnología

Las cucarachas tienen su refugio favorito: este es el aparato de la cocina donde más se esconden y hacen nidos

Tecnología

Hypatia III: la misión a Marte que científicas españolas buscan recrear en uno de los entornos más extremos del planeta

Tecnología

Febrero ilumina el cielo con seis espectáculos astronómicos imperdibles: fechas clave y consejos para disfrutarlos al máximo

Tecnología

Después de retirar dinero en el cajero automático, verifique este detalle crucial antes de irse para evitar ser víctima de fraude

Tecnología

Spotify lanza chats grupales: comparte playlists y pódcasts con hasta 10 amigos

Tecnología

La canción de Yeison Jiménez que está marcando la tendencia en Spotify: Top 50 Colombia

Gente

Café Tacvba tomó radical decisión con Spotify e hizo petición sobre su música; dejó clara su posición

Ni bloquear ni colgar las llamadas spam: la forma correcta de acabar con esos molestos números para que no vuelvan a llamarlo

Los suscriptores Premium y los miembros del plan Audiolibro+ pueden usar Page Match con su cupo mensual de horas de escucha de audiolibros, mientras que los usuarios gratuitos pueden utilizarla con audiolibros específicos que hayan comprado en la aplicación.

Respecto a su disponibilidad, la función Page Match estará disponible en los países donde se pueda acceder a la sección de audiolibros, como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos países europeos. Sin embargo, España no está entre ellos por el momento.

Spotify ha dado un paso más para transformar la experiencia de sus usuarios, con la inclusión de videos musicales en su nueva actualización, una funcionalidad que promete enriquecer la interacción con la música.
Los suscriptores Premium y los miembros del plan Audiolibro+ pueden usar Page Match con su cupo mensual de horas de escucha de audiolibros. Foto: Getty Images

Por su parte, la otra novedad anunciada por Spotify es la asociación con Bookshop.org, que permitirá a los usuarios comprar libros físicos desde la aplicación de Spotify.

De esta forma, la compañía busca una mayor interacción de los usuarios con este tipo de formatos, que supusieron el 73 % de los ingresos del sector editorial en 2025. “Las compras realizadas en Spotify apoyarán directamente a esas librerías y a los autores que dieron vida a esa historia”, señaló la empresa en su web.

Google se quedó con Siri: la decisión que redefinió el futuro de la IA en Apple

“Al conectar con los lectores y conectar con Bookshop.org, Spotify apoya económicamente a las librerías independientes con cada compra”, defendió el fundador y CEO de Bookshop.org, Andy Hunter.

La opción de adquirir libros físicos dentro de la app de Spotify estará disponible en Estados Unidos y Reino Unido a finales de primavera.

*Con información de Europa Press.

Más de Tecnología

3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar detectado hasta ahora, sigue llamando la atención por las teorías.

El regreso de 3I/ATLAS reveló un comportamiento nunca antes visto en un cometa interestelar

Spotify desactivó cuentas vinculadas a actividades de scraping ilegal.

Spotify entra con fuerza en el mundo editorial: quiere cambiar la forma de leer con sus nuevas funciones

Estas técnicas buscan robar datos personales y financieros mediante páginas falsas que simulan tiendas en línea o servicios bancarios.

Antes de abrir un enlace, no confunda letras con símbolos porque un solo clic basta para que despojen sus cuentas bancarias

¿Cuándo y dónde se verá la próxima ‘luna de sangre’?

Eclipse ‘vestirá’ a la Luna de una tonalidad rojiza: ¿cuándo será y desde dónde se podrá ver?

Este es el electrodoméstico de la cocina que más atrae a las cucarachas para hacer sus nidos.

Las cucarachas tienen su refugio favorito: este es el aparato de la cocina donde más se esconden y hacen nidos

Aunque se trate de una misión análoga, los experimentos que se desarrollarán son científicos y aplicables al mundo real.

Hypatia III: la misión a Marte que científicas españolas buscan recrear en uno de los entornos más extremos del planeta

Estos son los seis fenómenos astronómicos que iluminarán el cielo en febrero.

Febrero ilumina el cielo con seis espectáculos astronómicos imperdibles: fechas clave y consejos para disfrutarlos al máximo

Los cajeros automáticos puede ser empleados para cometer estafas y fraudes.

Después de retirar dinero en el cajero automático, verifique este detalle crucial antes de irse para evitar ser víctima de fraude

Su uso en salud y energía justifica un precio que pocos materiales pueden alcanzar.

No es oro ni diamantes: esta es la razón del astronómico precio del material más caro del mundo

Mensajes aparentemente legítimos hoy esconden engaños diseñados con datos reales de sus víctimas.

El ‘spearphishing’ ya no es una estafa de correos cualquiera: ahora investigan a las víctimas como nunca

Noticias Destacadas