Spotify anunció dos novedades relacionadas con el sector editorial: el lanzamiento oficial de Page Match y la asociación con Bookshop.org para adquirir libros físicos desde la plataforma.

La función Page Match, filtrada a mediados de enero, está disponible en Spotify y permite a los usuarios sincronizar libros en formato físico o digital (ebooks) con su versión en audiolibro dentro de la plataforma.

Función Page Match de Spotify. Foto: Europa Press

“Creemos que cuando encuentras un libro que te engancha por completo, no deberías tener que soltarlo. En lugar de detenerte o perder el ritmo cuando necesitas subirte al coche o salir a correr, ahora puedes seguir con la historia”, indicó Spotify en su web.

La compañía explicó que la función busca que los libros se puedan adaptar a los horarios de los usuarios, “convirtiendo cada momento del día en oportunidades para disfrutar de una gran historia”.

Los suscriptores Premium y los miembros del plan Audiolibro+ pueden usar Page Match con su cupo mensual de horas de escucha de audiolibros, mientras que los usuarios gratuitos pueden utilizarla con audiolibros específicos que hayan comprado en la aplicación.

Respecto a su disponibilidad, la función Page Match estará disponible en los países donde se pueda acceder a la sección de audiolibros, como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos países europeos. Sin embargo, España no está entre ellos por el momento.

Los suscriptores Premium y los miembros del plan Audiolibro+ pueden usar Page Match con su cupo mensual de horas de escucha de audiolibros. Foto: Getty Images

Por su parte, la otra novedad anunciada por Spotify es la asociación con Bookshop.org, que permitirá a los usuarios comprar libros físicos desde la aplicación de Spotify.

De esta forma, la compañía busca una mayor interacción de los usuarios con este tipo de formatos, que supusieron el 73 % de los ingresos del sector editorial en 2025. “Las compras realizadas en Spotify apoyarán directamente a esas librerías y a los autores que dieron vida a esa historia”, señaló la empresa en su web.

“Al conectar con los lectores y conectar con Bookshop.org, Spotify apoya económicamente a las librerías independientes con cada compra”, defendió el fundador y CEO de Bookshop.org, Andy Hunter.

La opción de adquirir libros físicos dentro de la app de Spotify estará disponible en Estados Unidos y Reino Unido a finales de primavera.

*Con información de Europa Press.