Tico Mercado: la historia del compositor que puso a cantar a Colombia con el corazón

Hablar de vallenato es hablar de memoria, de identidad y de emociones que atraviesan generaciones enteras en Colombia. En esa historia colectiva, muchas veces las canciones son más famosas que quienes las escribieron. Ese es el caso de Tico Mercado, compositor fundamental del género y creador de “Olvídala”, uno de los temas más emblemáticos del cancionero popular colombiano, que durante décadas ha acompañado desamores, despedidas y recuerdos en todos los rincones del país.

“Soy el único creador de ‘Olvídala’. Nació de una experiencia personal, un desamor que me inspiró a escribir esas letras que hoy son tan conocidas”, recuerda Mercado. La canción fue escrita en un momento íntimo, marcado por la emoción y la vulnerabilidad, sin saber que con el tiempo se convertiría en una pieza clave de la memoria sentimental de Colombia.

“Cuando la grabé con el Binomio de Oro entendí que había tocado algo profundo en las personas. Las cartas, los mensajes, la forma en que la gente se identificaba… ahí supe que había trascendido”.

La historia de Tico Mercado está estrechamente ligada al crecimiento y consolidación del Binomio de Oro, agrupación que no solo llevó el vallenato a escenarios internacionales, sino que ayudó a profesionalizar una industria musical que hoy es orgullo nacional.

“El Binomio de Oro es la institución del vallenato. Ellos fueron clave para poder profesionalizar al máximo mi carrera musical”, afirma el compositor, reconociendo el liderazgo de Israel Romero y el impacto de voces como Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón en una época irrepetible para el género.

Mercado describe aquellos años como un momento mágico para la música colombiana. “Era un vallenato más nostálgico, más sentido. La autenticidad, la pasión y la creatividad eran el combustible de mis creaciones”. El artista compara esa etapa con el presente, donde la tecnología ha transformado la industria, pero donde, según él, no se puede perder la esencia que hizo grande al género: las historias, la emoción y la verdad en las letras.

Durante años, Tico Mercado fue el arquitecto silencioso de canciones que se volvieron himnos, sin estar necesariamente bajo los reflectores. “Nunca me había importado estar en el centro del escenario… hasta hace poco que me sentí celoso de mis canciones porque ellas son famosas y yo no”, confiesa con franqueza. Para Mercado el verdadero reconocimiento siempre fue saber que su música acompañó momentos importantes en la vida de miles de personas, incluso cuando su rostro no era conocido por el público.

El salto a los escenarios

Hoy, ese lugar discreto empieza a transformarse. Después de una larga trayectoria como compositor, Tico Mercado decidió iniciar una nueva etapa como cantante. Una decisión que no llega por impulso, sino por un proceso de autoconfianza y madurez personal.

“Siempre me gustó cantar, pero nunca me había atrevido. Sentí que había historias que quería contar con mi propia voz, de una forma más íntima”, explica. Con humor, también admite que la fama tiene sus ventajas: “Quiero ser famoso para no hacer más colas en los bancos… a la gente famosa no le pasa eso”, dice entre risas.

Más allá de la anécdota, su salto como intérprete representa un renacimiento artístico. “Quiero contar historias más personales, que se sienta que estoy hablando directamente al corazón de la gente. Esta nueva etapa es una oportunidad de compartir mi música de forma más auténtica y transparente”, afirma. El artista también deja claro que su propuesta mantiene la esencia vallenata, pero desde una voz propia, sin intermediarios.

Desde su mirada, el vallenato ha sabido evolucionar y abrirse al mundo, como lo demostró Carlos Vives al fusionarlo con otros géneros y llevarlo a audiencias globales. Sin embargo, Mercado insiste en que Colombia no puede perder lo que hace única su música: “La raíz, las letras sentidas, la autenticidad, la pasión y la emoción son elementos que no pueden faltar”.

Cuando piensa en su legado, Tico Mercado no habla de premios ni cifras, sino de identidad. “Espero haber contribuido a que el vallenato siga siendo una parte importante de la identidad colombiana. Que mis canciones sigan tocando corazones y acompañando momentos importantes de la vida”, concluye.