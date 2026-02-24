Spotify refuerza su apuesta por la personalización con nuevas herramientas interactivas: así funcionan

Spotify trabaja en una nueva herramienta orientada a reforzar la personalización de su algoritmo mediante comentarios escritos por los propios usuarios. La intención es que las recomendaciones y listas de reproducción se adapten con mayor precisión a los gustos individuales, más allá del historial de escucha.

Actualmente, la plataforma ya ofrece la posibilidad de excluir canciones para que no influyan en las recomendaciones, en las fusiones, en las ‘daylists’ o incluso en el tradicional ‘Wrapped’ de fin de año. Sin embargo, la compañía busca dar un paso más en este proceso de personalización.

El portal especializado Android Authority detectó en la versión 9.1.28.385 de la aplicación referencias a una función denominada ‘Notas’. Esta opción permitiría a los usuarios añadir comentarios sobre sus preferencias musicales, con el objetivo de orientar mejor al algoritmo.

Spotify acumula 500 millones de oyentes mensuales. Foto: NurPhoto via Getty Images

En el código aparecen frases como “Cuéntanos más sobre ti” o “Tus notas influyen en lo que ves al inicio”, además de un ejemplo de texto: “He estado escuchando mucho…”, lo que sugiere el tipo de información que la plataforma espera recibir.

No obstante, el medio advierte que Spotify podría establecer límites tanto en la cantidad de notas como en el número de caracteres permitidos. En cualquier caso, los usuarios tendrían la posibilidad de editar o eliminar estos comentarios.

Esta iniciativa encajaría con otras funciones recientes centradas en la personalización, como la beta de ‘Prompted Playlist’, presentada en diciembre, que permite describir con palabras el tipo de música que se desea escuchar para generar una lista de reproducción ajustada a esa petición.

Spotify da un paso más hacia la personalización total de la experiencia musical. Foto: Getty Images

Más opciones en los mensajes

Además, la actualización también apuntaría a cambios en el apartado de Mensajes. En la actualidad, la aplicación solo permite reaccionar con seis emojis predeterminados en los chats.

Sin embargo, según Android Authority, el código incluye la frase “Elige reacciones emoji personalizadas para los mensajes de chat”, lo que indicaría que los usuarios podrían disponer de un mayor abanico de reacciones para interactuar dentro de la plataforma.

*Con información de Europa Press.