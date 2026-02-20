Tecnología

YouTube prueba nueva herramienta con IA en televisores: así funciona el ‘botón’ de voz que mejoraría la experiencia de los usuarios

La compañía ha llevado su nueva herramienta de IA a los Smart TV, permitiendo abrirla directamente desde los videos.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
20 de febrero de 2026, 9:14 a. m.
YouTube prueba a extender su botón de 'Preguntar' impulsado por Gemini a la experiencia en los televisores.
YouTube prueba a extender su botón de 'Preguntar' impulsado por Gemini a la experiencia en los televisores. Foto: NurPhoto via Getty Images

YouTube ha comenzado a probar la implementación de su herramienta de inteligencia artificial (IA) conversacional en la experiencia de TV, extendiendo el botón ‘Preguntar’ para abrir un chat impulsado por Gemini en el que se podrán hacer preguntas utilizando la voz.

La plataforma de contenido en streaming lanzó su chatbot conversacional de IA inicialmente para los usuarios suscritos a YouTube Premium en Estados Unidos en septiembre de 2024, una opción con la que permite hacer preguntas sobre el contenido relacionado con la temática del video que se esté visualizando en el momento y recibir información de forma resumida.

Productoras y canales oficiales publican cine autorizado dentro de la plataforma.
Además de videos, YouTube alberga contenidos cinematográficos legales. Foto: NurPhoto via Getty Images

Ahora, la compañía ha extendido esta función a su experiencia para YouTube en el televisor, de manera que el botón de ‘Preguntar’ estará disponible como opción en los videos de la plataforma en la SmartTV para abrir la herramienta de IA.

Así lo ha detallado YouTube en una publicación en su página de ayuda, donde señaló que los usuarios podrán seleccionar entre las indicaciones sugeridas o utilizar el botón de micrófono para hacer preguntas al chatbot directamente con su voz.

Revise este detalle clave del cable HDMI de su televisor para evitar una mala experiencia al momento de conectarlo

Igualmente, si el mando del televisor tiene un botón de micrófono, los usuarios también podrán utilizarlo para activar la IA conversacional en YouTube y hacer preguntas directamente.

Esta característica tiene el objetivo de mejorar la experiencia de visualización en la plataforma acercando a los usuarios información de su interés, así como mostrando recomendaciones de contenido relacionado con los vídeos que se suelan visualizar.

YouTube facilita descubrir y disfrutar videos en pantalla grande, priorizando el contenido del canal.
Gracias a la inteligencia artificial, los contenidos en Smart TV se verán más nítidos sin perder la versión original. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por ejemplo, se podrá preguntar sobre un vídeo de una receta de cocina, sus ingredientes o las cantidades necesarias, y el chatbot devolverá una lista detallada con dicha información. También se podrá resumir el contenido de video.

Con todo ello, Google detalló que esta función se ha comenzado a probar con un grupo reducido de usuarios, de cara a lanzarlo de forma más extendida próximamente.

*Con información de Europa Press.

