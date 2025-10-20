Suscribirse

La versión renovada de Siri genera preocupaciones; esta es la razón

Ya se está probando a nivel interno.

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 12:02 a. m.
Apple prepara el lanzamiento del nuevo Siri con unas pocas apps para asegurar su funcionamiento.
La versión renovada Siri, que integrará capacidades más avanzadas impulsadas por de Inteligencia Artificial (IA) y que llegará de la mano de la actualización de sistema operativo iOS 26.4, ya se está probando a nivel interno y ocasiona preocupaciones en cuanto al rendimiento. | Foto: Europa Press

La versión renovada Siri, que integrará capacidades más avanzadas impulsadas por de Inteligencia Artificial (IA) y que llegará de la mano de la actualización de sistema operativo iOS 26.4, ya se está probando a nivel interno y ocasiona preocupaciones en cuanto al rendimiento.

Junto con la presentación de la suite de funciones de IA Apple Intelligence, los de Cupertino también presentaron una nueva versión de Siri en el marco de su conferencia de desarrolladores WWDC 2024, cuando compartieron su intención de ofrecer un asistente “más integrado con la experiencia del sistema” que permita una comunicación más natural gracias a sus capacidades de comprensión lingüística y gestual.

Contexto: Nuevo Siri 2026: Apple comienza a probar su asistente virtual más integrado y potente

En este sentido, tras sufrir varios retrasos, se espera que la compañía liderada por Tim Cook lance la versión renovada de Siri en primavera del próximo año 2026, con funciones más inteligentes y servicios más útiles, al utilizar un modelo de lenguaje propio y Apple Intents, además de apoyarse en tecnología de compañías de terceros, como Anthropic, OpenAI o Gemini.

Apple ha extendido el plazo de lanzamiento para la próxima generación de Siri.
Apple ha extendido el plazo de lanzamiento para la próxima generación de Siri. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Concretamente, está previsto que la renovación de Siri llegue con la actualización de sistema operativo iOS 26.4, sin embargo, como ha compartido el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, en su último boletín Power On, fuentes internas de la compañía han asegurado que esta versión ya se está probando y que hay preocupaciones por “el rendimiento” del asistente de voz.

Apple pretende que su asistente Siri esté plenamente integrado con otras aplicaciones y que incluya la capacidad de comprender el lenguaje natural para facilitar el control completo del dispositivo solo con la voz, de manera que pueda buscar información, editar fotografías o publicar comentarios en redes sociales, solo mediante comandos de voz.

Contexto: El lanzamiento de la nueva versión de Siri se retrasa; estas son las razones

Teniendo en cuenta estos objetivos, las personas encargadas de probar iOS 26.4 que, por tanto, han podido acceder al nuevo Siri, ya han trasladado preocupación por el rendimiento del asistente, aunque el lanzamiento de esta actualización aún no está próximo.

En este marco, Gurman también ha apuntado a la incertidumbre entre los empleados de IA de Apple sobre cuánto tiempo va a permanecer el actual director de IA de la compañía, John Giannandrea, en su cargo, dado que enfrenta, a juicio del periodista, “su mayor desafío” desde 2018.

Además, ha recordado que Apple ya ha estado entrevistando a otros candidatos para asumir el cargo de director de IA, como ha podido conocer a nivel interno. A ello se le suma que el equipo Apple Foundation Models, responsable de crear modelos de IA dispone de una situación inestable, con la pérdida de su creador Ruoming Pang y una docena de investigadores en los últimos meses.

Con información de Europa Press

