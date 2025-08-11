Nuevo Siri 2026: Apple comienza a probar su asistente virtual más integrado y potente

Apple ha iniciado las pruebas del nuevo Siri con unas pocas aplicaciones para garantizar que la interacción más inteligente e integrada funcione correctamente cuando lo lancen, previsiblemente en primavera del próximo año.

Apple pretende lanzar en primavera de 2026 el rediseño de Siri, que hará que su asistente virtual sea mucho más inteligente y útil a partir de un modelo de lenguaje propio y lo que se conoce como Apple Intents, que será, a juicio del periodista de Bloomberg Mark Gurman, lo que traerá el verdadero cambio.

Apple ha iniciado las pruebas del nuevo Siri con unas pocas aplicaciones. | Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

Con Apple Intents, Siri podrá ofrecer lo que la compañía prometió en su evento anual de desarrolladores del año pasado: un asistente plenamente integrado con otras aplicaciones y con capacidad para comprender el lenguaje natural para facilitar el control completo del dispositivo solo con la voz.

La idea es que Siri pueda gestionarse completamente con la voz para que los usuarios puedan solicitar que busque y edite una fotografía específica o que publique un comentario en una publicación de Instagram, por ejemplo.

Este salto en las capacidades de Siri sigue en desarrollo, con trabajos internos centrados en probar y perfeccionar esta característica, que no solo se presenta como determinante para el asistente sino también para los productos de hardware de la compañía.

La mayor preocupación de Apple en este ámbito es que para el lanzamiento puedan tener un numero suficiente de aplicaciones compatibles y que el funcionamiento de Apple Intents pueda abarcar distintos escenarios, como han compartido con Gurman fuentes conocedoras de estos trabajos.

Siri es un asistente virtual desarrollado por Apple, integrado en dispositivos como el iPhone, iPad, Mac y Apple Watch. | Foto: Anadolu via Getty Images

Por ello, su lanzamiento no será general, sino que primero apostarán por unas pocas aplicaciones con las que ya están realizando las pruebas.

El vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple, Craig Federighi, señaló en una entrevista con The Wall Street Journal que la meta de la compañía es “hacerlo bien” al momento de incorporar la inteligencia artificial en sus servicios. Esto incluye el desarrollo de nuevas funciones para Siri, con el objetivo de que estén alineadas con la visión de Apple sobre una IA plenamente integrada.