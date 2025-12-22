Tecnología

Spotify en alerta tras confirmar filtración masiva de datos y archivos de audio en su plataforma: esto se sabe del caso

Aunque no se ha confirmado la magnitud exacta del incidente, la compañía continúa investigando y no descarta acciones legales.

22 de diciembre de 2025, 4:12 p. m.
Spotify investiga un caso de acceso no autorizado a su plataforma que habría derivado en la extracción de metadatos públicos y el acceso a “algunos archivos de audio”. El incidente fue atribuido al grupo de “archivistas” Anna’s Archive, que asegura haber copiado cerca del 99,6 % del catálogo musical disponible en el servicio de streaming.

Anna’s Archive se define como una biblioteca digital de código abierto y sin ánimo de lucro, cuya actividad se centra en centralizar y ofrecer acceso gratuito a libros, artículos académicos y otros documentos, algunos de ellos protegidos por derechos de autor, bajo la premisa de preservar el conocimiento y la cultura.

Según la propia organización, la operación incluyó el archivado de metadatos de aproximadamente 256 millones de pistas y archivos de audio de 86 millones de canciones, lo que representaría casi la totalidad del contenido de Spotify. Esta información fue difundida a través de un comunicado publicado en su blog.

En dicho mensaje, Anna’s Archive detalló que el archivo completo ocupa menos de 300 terabytes y que está siendo distribuido mediante “torrents masivos”, organizados según la popularidad de las canciones, basada en las métricas internas de Spotify.

Cometer este error con frecuencia puede hacer que la batería de sus audífonos inalámbricos ya no dure lo mismo que antes

La organización calificó esta recopilación como “el primer archivo de preservación musical completamente abierto del mundo”, al permitir que cualquier persona pueda descargar el contenido en sus dispositivos. Asimismo, aseguró que esta iniciativa garantiza la conservación no solo de la música de artistas populares, sino también de creadores menos conocidos presentes en la plataforma.

Aunque reconoció que Spotify “no tiene toda la música del mundo”, afirmó que se trata de “un gran comienzo”. No obstante, advirtió que el material publicado después de julio de este año podría no estar incluido.

Para llevar a cabo la extracción, Anna’s Archive habría utilizado técnicas de scraping, un método que emplea software y bots para recopilar datos de forma automatizada desde sitios web y transformarlos en información estructurada.

Sin embargo, el contenido alojado en Spotify está sujeto a estrictas normas de derechos de autor que involucran a sellos discográficos, artistas y a la propia plataforma. Por ello, la extracción y posterior distribución de estos archivos se considera ilegal y contraria tanto a la legislación vigente como a las condiciones de servicio de Spotify.

En este contexto, Spotify confirmó a Android Authority que se encuentra investigando un acceso no autorizado, en el que se detectó que “un tercero extrajo metadatos públicos y empleó tácticas ilícitas para evadir la Gestión de Derechos Digitales (DRM), logrando acceder a algunos archivos de audio”.

Aunque la compañía no ha confirmado la magnitud exacta de la filtración, sí reconoció el incidente y aseguró que continuará con las investigaciones correspondientes, lo que podría derivar en la adopción de acciones legales.

*Con información de Europa Press.

