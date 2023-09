‘Star+’ revela el arsenal de estrenos que llegan para octubre

Los lanzamientos de octubre incluyen la producción original latinoamericana Nada; el estreno de la serie Living for the Dead; las nuevas temporadas de las series exclusivas Bienvenidos al Wrexham, Station 19, Reservation Dogs y What We Do in the Shadows; las películas exclusivas La uruguaya, Oliva, El monstruo dentro de mí y Boogeyman: tu miedo es real; la serie animada Bendita Petey; la nueva temporada de la serie animada Solar Opposites; nuevos episodios de las series Only Murders In The Building, The Kardashians, The D ́Amelio Show, Tokyo Revenger y American Horror Story: Delicate; y más deportes en Star+.