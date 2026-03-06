Tenga cuidado: Alertan por mensaje con el que ciberdelincuentes buscan estafar en medio del proceso electoral

Una alerta realizó recientemente la Secretaría de Seguridad de Bogotá sobre un mensaje de texto que están enviando ciberdelicuentes para estafar a sus víctimas, en medio del proceso electoral que se lleva a cabo en el país.

En el mensaje, aseguran que la persona ha sido supuestamente designada como jurado de votación para las elecciones legislativas que realizarán este domingo 8 de marzo. En el texto incluyen enlaces sospechosos que redirigen a páginas falsas que simulan ser oficiales.

“Al hacer clic, las víctimas quedan expuestas al hurto de datos sensibles, suplantación de identidad o fraudes bancarios”, señala la Secretaría.

Ante la recepción de este tipo de mensajes, se recomienda:

-No hacer clic en enlaces enviados por SMS

-No compartir datos personales, bancarios o contraseñas

-No reenviar el mensaje a otros contactos

-Bloquear y reportar el número remitente

Pagar con el celular ya no sería tan seguro: advierten que las cuentas bancarias estarían en riesgo

Es importante aclarar que la designación como jurado de votación solo debe verificarse a través de los canales oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ingresando directamente a su página web y nunca mediante enlaces recibidos por mensajes de texto.

Al hacer clic, las víctimas quedan expuestas al hurto de datos sensibles, suplantación de identidad o fraudes bancarios. Foto: Getty Images

Estos engaños hacen parte de una práctica conocida como phishing, utilizada por redes criminales para cometer fraudes, suplantar identidades y acceder de manera ilegal a cuentas personales.

“El llamado es a no confiar en mensajes de texto que generen urgencia o soliciten información personal. Ninguna entidad oficial pide datos sensibles ni envía enlaces por SMS para este tipo de trámites. La verificación siempre debe hacerse en las páginas oficiales”, señaló César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Exponen nueva modalidad de estafa que usa mensajes persuasivos para instalar aplicaciones falsas

“Ante cualquier duda o intento de estafa, la ciudadanía puede reportar estos casos al CAI Virtual (@caivirtual) o al Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), en el teléfono (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137″, agregó la entidad.

Precaución con la información que se comparte

Recientemente, la Secretaría de Seguridad también alertó sobre posibles hurtos a vehículos, cuando se publican fotografías donde la placa de los vehículos es visible, se geolocaliza el lugar de parqueo o se evidencia que el propietario no se encuentra en casa. “Estos son factores clave a la hora de planear hechos delictivos”, subrayó la entidad.

Adicionalmente, la exposición digital también abre la puerta a otros delitos. “Compartir números de cédula, documentos visibles, carnés, tiquetes aéreos o información laboral puede derivar en suplantación de identidad, mientras que los datos familiares y financieros pueden ser usados para otro tipo de delitos”, agregó la secretaría.

La entidad hizo un llamado a que los ciudadanos tomen precauciones. “Revisar la configuración de privacidad, evitar publicar información sensible y pensar antes de compartir detalles sobre vehículos, viajes o rutinas diarias son hoy medidas básicas de prevención. En seguridad digital, una regla es clara: si todo es público, todo está expuesto”, explicó.