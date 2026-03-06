Tecnología

Tenga cuidado: Alertan por mensaje con el que ciberdelincuentes buscan estafar en medio del proceso electoral

Al hacer clic, las víctimas quedan expuestas al hurto de datos sensibles, suplantación de identidad o fraudes bancarios.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 9:36 a. m.
Una alerta realizó la Secretaría de Seguridad de Bogotá sobre un nuevo mensaje de texto que están enviando ciberdelicuentes para estafar a sus víctimas, en medio del proceso electoral que se lleva a cabo en el país.
Una alerta realizó la Secretaría de Seguridad de Bogotá sobre un nuevo mensaje de texto que están enviando ciberdelicuentes para estafar a sus víctimas, en medio del proceso electoral que se lleva a cabo en el país. Foto: Getty Images

Una alerta realizó recientemente la Secretaría de Seguridad de Bogotá sobre un mensaje de texto que están enviando ciberdelicuentes para estafar a sus víctimas, en medio del proceso electoral que se lleva a cabo en el país.

En el mensaje, aseguran que la persona ha sido supuestamente designada como jurado de votación para las elecciones legislativas que realizarán este domingo 8 de marzo. En el texto incluyen enlaces sospechosos que redirigen a páginas falsas que simulan ser oficiales.

“Al hacer clic, las víctimas quedan expuestas al hurto de datos sensibles, suplantación de identidad o fraudes bancarios”, señala la Secretaría.

Ante la recepción de este tipo de mensajes, se recomienda:

Tecnología

¿Garbanzos en la Luna? El avance científico que podría cambiar radicalmente la alimentación de los astronautas

Tecnología

Ya no más ‘spam’ en Gmail: con este truco podría deshacerse de los correos no deseados en segundos

Tecnología

El dispositivo donde nunca debería guardar sus fotos si no quiere arruinarlas y perderlas para siempre

Tecnología

YouTube lanza anuncios de 30 segundos que no se podrán omitir en los televisores: usuarios deberán esperar o pagar Premium

Tecnología

¿Adiós al plástico en el océano? Científicos desarrollan un material que desaparece en el mar en pocas horas sin contaminar

Tecnología

El mejor método para limpiar la pantalla del televisor y dejarla como nueva, sin rayarla ni mancharla

Tecnología

La misión que podría cambiar lo que sabemos sobre la historia de Marte: la NASA activa un plan para estudiar su clima y entorno

Tecnología

Si descargó estas aplicaciones en su celular, elimínelas de inmediato porque podrían estafarlo en un abrir y cerrar de ojos

Tecnología

Si tiene alguna de estas aplicaciones en el celular, desinstálela ahora mismo o podrían vaciar sus cuentas bancarias en segundos

Tecnología

Si al retirar del cajero recibe este mensaje en su celular, no se vaya sin hacer esto porque podría ser víctima de un millonario robo

-No hacer clic en enlaces enviados por SMS

-No compartir datos personales, bancarios o contraseñas

-No reenviar el mensaje a otros contactos

-Bloquear y reportar el número remitente

Pagar con el celular ya no sería tan seguro: advierten que las cuentas bancarias estarían en riesgo

Es importante aclarar que la designación como jurado de votación solo debe verificarse a través de los canales oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ingresando directamente a su página web y nunca mediante enlaces recibidos por mensajes de texto.

El control total de una cuenta de mensajería bastó para que delincuentes suplantaran una identidad y generaran pérdidas económicas.
Al hacer clic, las víctimas quedan expuestas al hurto de datos sensibles, suplantación de identidad o fraudes bancarios. Foto: Getty Images

Estos engaños hacen parte de una práctica conocida como phishing, utilizada por redes criminales para cometer fraudes, suplantar identidades y acceder de manera ilegal a cuentas personales.

“El llamado es a no confiar en mensajes de texto que generen urgencia o soliciten información personal. Ninguna entidad oficial pide datos sensibles ni envía enlaces por SMS para este tipo de trámites. La verificación siempre debe hacerse en las páginas oficiales”, señaló César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Exponen nueva modalidad de estafa que usa mensajes persuasivos para instalar aplicaciones falsas

“Ante cualquier duda o intento de estafa, la ciudadanía puede reportar estos casos al CAI Virtual (@caivirtual) o al Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), en el teléfono (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137″, agregó la entidad.

Precaución con la información que se comparte

Recientemente, la Secretaría de Seguridad también alertó sobre posibles hurtos a vehículos, cuando se publican fotografías donde la placa de los vehículos es visible, se geolocaliza el lugar de parqueo o se evidencia que el propietario no se encuentra en casa. “Estos son factores clave a la hora de planear hechos delictivos”, subrayó la entidad.

Adicionalmente, la exposición digital también abre la puerta a otros delitos. “Compartir números de cédula, documentos visibles, carnés, tiquetes aéreos o información laboral puede derivar en suplantación de identidad, mientras que los datos familiares y financieros pueden ser usados para otro tipo de delitos”, agregó la secretaría.

La entidad hizo un llamado a que los ciudadanos tomen precauciones. “Revisar la configuración de privacidad, evitar publicar información sensible y pensar antes de compartir detalles sobre vehículos, viajes o rutinas diarias son hoy medidas básicas de prevención. En seguridad digital, una regla es clara: si todo es público, todo está expuesto”, explicó.

Más de Tecnología

Un estudio reciente sugiere que los garbanzos podrían formar parte de la dieta de los astronautas en el futuro.

¿Garbanzos en la Luna? El avance científico que podría cambiar radicalmente la alimentación de los astronautas

Correos spam

Ya no más ‘spam’ en Gmail: con este truco podría deshacerse de los correos no deseados en segundos

Aunque fueron útiles en su momento, hoy ya no son la opción más confiable para guardar recuerdos importantes.

El dispositivo donde nunca debería guardar sus fotos si no quiere arruinarlas y perderlas para siempre

La compañía destaca que las pantallas de televisión son el segmento de mayor crecimiento y busca maximizar la calidad visual para los usuarios.

YouTube lanza anuncios de 30 segundos que no se podrán omitir en los televisores: usuarios deberán esperar o pagar Premium

Científicos crearon nuevos materiales diseñados para reducir el impacto ambiental.

¿Adiós al plástico en el océano? Científicos desarrollan un material que desaparece en el mar en pocas horas sin contaminar

Con el tiempo, muchos usuarios descuidan la limpieza de las pantallas.

El mejor método para limpiar la pantalla del televisor y dejarla como nueva, sin rayarla ni mancharla

La NASA activa ESCAPADE: la misión que podría revelar nuevos secretos sobre la historia de Marte.

La misión que podría cambiar lo que sabemos sobre la historia de Marte: la NASA activa un plan para estudiar su clima y entorno

Los usuarios pueden hacer una variedad de cosas con el internet satelital de Starlink.

Internet satelital de alta velocidad y sin cortes: todo lo que puede hacer con Starlink, incluso desde los lugares más remotos

Frases emotivas, inclusivas y personalizadas para celebrar el 8 de marzo.

Frases para el Día de la Mujer: mensajes para enviar por WhatsApp este 8 de marzo

Noticias Destacadas