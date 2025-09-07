Una de las aplicaciones más usadas en el mundo confirmó una esperada noticia por sus usuarios: por fin tendrá una app dedicada para el iPad, el dispositivo de la marca de Apple que combina la portabilidad con las funciones de un teléfono inteligente y un computador portátil.

Se trata de Instagram, la aplicación que tras años de peticiones tendrá un lugar en la tableta inteligente, sin embargo, será un poco diferente a la aplicación móvil a la que están acostumbrados los usuarios.

Lo más significativo es que la app para iPad abrirá directamente un feed de Reels, la competencia de TikTok, quizás un indicio de la era de los vídeos cortos, según The Verge.

Los usuarios podrán descargar la aplicación en su tableta | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Cabe recordar que en el mes de abril, se había conocido que Meta estaba trabajando en una aplicación de Instagram para el iPad, después de años de especulaciones, algunas de ellas por la situación legal y política incierta de TikTok.

Durante años, Instagram para iPad era algo que debía abordarse en algún momento, hasta que su mayor competidor se enfrentó a lo que prácticamente equivaldría a una prohibición en EE. UU. Desde esta perspectiva, abrir la app directamente a Reels tiene todo el sentido.

Respecto a las características que se podrán encontrar en esta interfaz dentro de la tableta es que las historias seguirán alineándose en la parte de arriba de la página de inicio y los usuarios podrán cambiar a una pestaña de ‘siguiendo’, donde desde ahí podrán seguir explorando entre feeds, algo parecido a la experiencia que se tiene en el móvil.

Según The Verge, la pantalla más grande significa que habrá más espacio, es así como los comentarios en Reels aparecerán junto a los videos completos y la página de mensajes directos mostrará la bandeja de entrada junto a los chats, algo similar a la de Messenger en la versión de escritorio.

Los usuarios estaban esperando este momento por muchos años | Foto: Getty Images

Otro anuncio que hizo el gigante tecnológico Meta es que esta aplicación también estará disponible próximamente para las tabletas del sistema operativo Android, de quienes sus usuarios también habían pedido traerlas a los dispositivos inteligentes.

En varias ocasiones, Adam Mosseri, responsable de Instagram, señaló que la cantidad de usuarios interesados en contar con una aplicación para iPad no era lo bastante relevante como para situarla entre sus prioridades principales.

Lo que sí resulta evidente es que Instagram continúa apostando con fuerza por Reels: ha extendido la duración de los vídeos, incorporado funciones como la opción de volver a compartirlos y adelantarlos, e incluso, a comienzos de este año, buscaba atraer a creadores destacados de TikTok.

Meta anunció que Instagram también llegará a tabletas inteligentes de Android | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett