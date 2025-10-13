Novedades de Apple 2025: así serán los nuevos dispositivos con chip M5 que llegarán en los próximos días

Apple se alista para presentar tres nuevos productos equipados con el procesador M5, los cuales se darán a conocer esta semana. Entre ellos se encuentran un nuevo iPad Pro, una versión actualizada del visor Vision Pro y un MacBook Pro, todos impulsados por la potencia de este nuevo chip.

Tras el evento de septiembre, en el que la compañía presentó la serie iPhone 17, los AirPods Pro 3 y los nuevos Apple Watch, es habitual que Apple anuncie en octubre los dispositivos de otras líneas, especialmente los relacionados con Mac y iPad.

En esta ocasión, los tres nuevos lanzamientos se presentarán mediante un anuncio en línea, en lugar de un evento global, según reveló el periodista y analista de Bloomberg Mark Gurman en su boletín Power On.

Tras el evento de septiembre, Apple suele anunciar nuevos productos de otras gamas en octubre. | Foto: Getty Images

De acuerdo con Gurman, estos productos ofrecerán mayor velocidad y rendimiento gracias al chip M5. En el caso del Vision Pro, incorporará además una nueva correa más cómoda, aunque mantendrá su diseño general. El analista ya había adelantado en noviembre del año pasado que el visor conservaría su estética, pero mejoraría su procesador y la experiencia de uso.

Asimismo, aseguró que tanto el nuevo iPad Pro como el Vision Pro ya se encuentran en producción masiva, lo que confirma un lanzamiento inminente.

Por su parte, el MacBook Pro sería el modelo estándar de 14 pulgadas, con el chip M5 básico, ya que las versiones M5 Pro y M5 Max aún no están disponibles a gran escala. Otro indicio del próximo anuncio es la escasez de MacBook Pro con chip M4 en las tiendas.

Se espera que el anuncio ocurra esta misma semana, aunque sin fecha exacta confirmada. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Aunque la fecha exacta de la presentación no ha sido confirmada, Gurman adelantó que tendrá lugar esta misma semana. En cuanto a otros productos, como el HomePod mini y el Apple TV, la compañía continúa su desarrollo conforme a la hoja de ruta prevista.

Finalmente, Apple también trabaja en nuevas versiones del iPad Air y el iPad estándar, así como en dos monitores externos y un MacBook Air con chip M5, cuyo lanzamiento se espera para principios de 2026.