Novedades de Apple 2025: así serán los nuevos dispositivos con chip M5 que llegarán en los próximos días

Los lanzamientos se realizarán a través de un anuncio en línea, no en un evento presencial.

Redacción Tecnología
13 de octubre de 2025, 7:18 p. m.
Apple prepara tres nuevos dispositivos con chip M5 para presentar esta semana.
Apple se alista para presentar tres nuevos productos equipados con el procesador M5, los cuales se darán a conocer esta semana. Entre ellos se encuentran un nuevo iPad Pro, una versión actualizada del visor Vision Pro y un MacBook Pro, todos impulsados por la potencia de este nuevo chip.

Tras el evento de septiembre, en el que la compañía presentó la serie iPhone 17, los AirPods Pro 3 y los nuevos Apple Watch, es habitual que Apple anuncie en octubre los dispositivos de otras líneas, especialmente los relacionados con Mac y iPad.

En esta ocasión, los tres nuevos lanzamientos se presentarán mediante un anuncio en línea, en lugar de un evento global, según reveló el periodista y analista de Bloomberg Mark Gurman en su boletín Power On.

De acuerdo con Gurman, estos productos ofrecerán mayor velocidad y rendimiento gracias al chip M5. En el caso del Vision Pro, incorporará además una nueva correa más cómoda, aunque mantendrá su diseño general. El analista ya había adelantado en noviembre del año pasado que el visor conservaría su estética, pero mejoraría su procesador y la experiencia de uso.

Contexto: Apple anuncia aumento de recompensas por encontrar fallos de seguridad: hasta dos millones de dólares

Asimismo, aseguró que tanto el nuevo iPad Pro como el Vision Pro ya se encuentran en producción masiva, lo que confirma un lanzamiento inminente.

Por su parte, el MacBook Pro sería el modelo estándar de 14 pulgadas, con el chip M5 básico, ya que las versiones M5 Pro y M5 Max aún no están disponibles a gran escala. Otro indicio del próximo anuncio es la escasez de MacBook Pro con chip M4 en las tiendas.

Aunque la fecha exacta de la presentación no ha sido confirmada, Gurman adelantó que tendrá lugar esta misma semana. En cuanto a otros productos, como el HomePod mini y el Apple TV, la compañía continúa su desarrollo conforme a la hoja de ruta prevista.

Finalmente, Apple también trabaja en nuevas versiones del iPad Air y el iPad estándar, así como en dos monitores externos y un MacBook Air con chip M5, cuyo lanzamiento se espera para principios de 2026.

Contexto: Nano Banana, la IA de Google para crear imágenes, estaría preparándose para llegar a dos populares aplicaciones

*Con información de Europa Press.

