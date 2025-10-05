Apple toma drástica decisión: pausó el desarrollo de uno de sus productos más populares. Esta es la razón

El gigante tecnológico de la manzana mordida ha hecho un anuncio que llamó la atención de sus usuarios, en un momento clave para el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

Apple está acelerando el desarrollo de unas gafas inteligentes que competirían con ofertas similares de Meta y deteniendo los planes para unas gafas Vision Pro más ligeras, según informó Bloomberg en un extenso artículo.

Lo anterior explica la razón por la que dejarán de desarrollar las gafas inteligentes más populares de la marca que ha generado miles de reacciones tras la implementación de la "computadora espacial”, que integra los medios digitales con el mundo real.

El CEO de Apple, Tim Cook, inauguró la conferencia anual de desarrolladores WWDC23 con el anuncio de los nuevos auriculares de realidad mixta Apple Vision Pro. | Foto: Getty Images

Desde el lanzamiento del Apple Vision Pro en febrero de 2024, los de Cupertino han estado trabajando en una versión más ligera y económica del visor de realidad mixta (RM), que estaba pensado para prescindir de algunas características como el panel externo EyeSight para reducir su precio.

Más recientemente, tras darse a conocer distintos plazos de lanzamiento, Bloomberg adelantó que Apple planeaba lanzar su nuevo visor más ligero y económico en el año 2027, con nombre en código N100.

Además de todo ello, la tecnológica también ha estado trabajando durante el último año en el desarrollo de unas gafas inteligentes sin pantalla que, similares a las Ray-Ban Meta, dispondrán de una cámara y altavoces integrados.

Apple estaría pensando en lanzar sus propias gafas con el estilo de las ya presentadas por Meta. | Foto: Meta

En ese contexto, fuentes relacionadas con la compañía detallaron que Apple ha modificado sus planes y ha pausado el desarrollo de la nueva versión más económica del visor Vision Pro para enfocar sus esfuerzos en avanzar con las gafas inteligentes.

En concreto, tal y como lo ha dado a conocer el periodista de Bloomberg Mark Gurman, el fabricante de iPhone ha anunciado internamente que está trasladando el personal dedicado al desarrollo de la versión Vision Pro económica, al equipo de desarrollo de las gafas inteligentes, de cara a acelerar los avances en este último proyecto.

Así, en un momento en el que el mercado tecnológico está liderado por los dispositivos impulsados por Inteligencia Artificial (IA), Apple está enfocando su línea de desarrollo en las gafas inteligentes, concretamente trabajando en dos modelos distintos.

El primero de ellos se conoce internamente como N50 y son unas gafas inteligentes sin pantalla, que se podrán emparejar con los ‘smartphones’ iPhone. Concretamente, Apple tiene la intención de presentarlas el próximo año 2026, antes de su lanzamiento en 2027.

Las Apple Vision Pro permiten abrir varias apps de manera simultánea y ajustar su a la necesidad del usuario. | Foto: Oficial de Apple

Por otra parte, la compañía también está trabajando en la creación de unas gafas inteligentes con pantalla, de forma similar a las recién presentadas Meta Ray-Ban Display. En este caso, las fuentes han detallado que su lanzamiento se plantea para el año 2028, aunque el objetivo es acelerar su desarrollo.

Ambos modelos de gafas contarán con la versión de su asistente Siri renovado impulsado por IA, que se complementarán con la integración de cámaras para grabar el entorno y altavoces para la reproducción de contenido.