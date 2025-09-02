Desactive estas funciones del celular de inmediato para evitar que esta aplicación acceda a las fotos sin darse cuenta

Recientemente, Meta incluyó dos opciones en la configuración de la aplicación de su red social Facebook que le permiten acceder a la galería del teléfono de los usuarios para ofrecer sugerencias impulsadas por inteligencia artificial (IA), tal y como ocurre en algunas publicaciones de otras redes sociales del gigante tecnológico, como Instagram.

Se trata de ‘Sugerencias para compartir de la galería’, que incluye las funciones ‘Sugerencias personalizadas para compartir de la galería’ y ‘Ver sugerencias de la galería al explorar Facebook’.

Este acceso a los datos privados de los usuarios se está empleando para realizar sugerencias impulsadas por IA para compartir nuevos contenidos, ya que en las ventanas emergentes que han aparecido se requiere aceptar las Condiciones del Servicio de IA de Meta. Estas recomendaciones incluyen “ideas creativas personalizadas, como momentos destacados de viajes y ‘collages’”.

Meta incluyó dos opciones en la configuración de la aplicación de su red social Facebook. | Foto: Getty Images

Estas dos funciones, aunque opcionales, aparecen activadas por defecto, mientras que los usuarios manifestaron no haber dado consentimiento para ello. Sin embargo, cuando se conoció que el asistente de IA generativa de la compañía tecnológica, Meta AI, iba a ofrecer a los usuarios sugerencias creativas para las historias (stories) a partir de fotografías que no habían compartido previamente en la red social y que se iban a procesar en los servidores de Meta.

Pero, ¿es posible desactivar estas funciones. Es posible ejecutar esta acción para que Meta no pueda acceder a las fotos guardadas en la galería del dispositivo móvil, que no se han compartido en la red social, sin el consentimiento de los usuarios.

¿Cómo evitar que Facebook acceda a las fotos que no se han compartido?

El primer paso es abrir Facebook desde un teléfono móvil, una tableta o un ordenador, e iniciar sesión con la cuenta del usuario. Una vez abierta, al seleccionar el icono de las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha, dirigirse a la opción de ‘Configuración y privacidad’, que al seleccionarlo se abrirán varias opciones.

Luego, en el momento en que selecciona ‘Configuración’, aparecerán varios apartados: el primero se llama ‘Herramientas y recursos’, y justo debajo está ‘Preferencias’. En esta sección, aparece como última opción ‘Sugerencias para compartir de la galería’.

Al pinchar sobre esta opción nueva, podrá visualizar que está diseñada para administrar “cómo puede usarse la galería para ayudar a crear y compartir contenido en Facebook”.

Así puede evitar que Facebook acceda a las fotos que no se han compartido en la aplicación. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Abajo, aparecen activas las dos nuevas funciones: ‘Sugerencias personalizadas para compartir de la galería’ y ‘Ver sugerencias de la galería al explorar Facebook’. Para desactivar estas herramientas tan solo habrá que pulsar sobre los interruptores que están al lado, para que se queden en color gris.

Al desactivar la primera función, evitará que Meta use los “datos básicos” de la galería del dispositivo móvil, como los videos que se han añadido a los favoritos y la fecha en que se hicieron las fotos, con el fin de que recomiende creaciones personalizadas para el usuario, como pueden ser transiciones, música y efectos.

Por su parte, respecto a la segunda opción, no le permitirá a Facebook que muestre fotos y videos de la galería que no se han compartido como sugerencias para publicar contenido.