El próximo iPad tendrá una importante novedad, ¿de qué se trata?

Apple prepara un cambio en el sistema de dispersión del calor de la tableta iPad Pro, que en su próximo modelo contará con una cámara de vapor, a ejemplo de los teléfonos iPhone 17 Pro.

Los smartphones de la serie iPhone 17 Pro refuerzan el procesador A19 Pro con un sistema de refrigeración basado en una cámara de vapor con agua deonizada y soldada a un chasis de aluminio para disipar el calor de los componentes del dispositivo y mantener el rendimiento.

Apple extenderá este método de dispersión del calor a una próxima versión del iPad Pro, como ha informado el periodista de Bloomberg Mark Gurman. Según dice, la compañía tecnológica ya lo ha incluido en sus planes.

Sin embargo, el modelo de tableta que integrará la cámara de vapor llegaría en primavera de 2027, dado que este producto tiene un ciclo de actualización de 18 meses. Integraría también el procesador M6, que se espera que estén fabricados con un proceso de 2 nanómetros.

Este cambio responde a la necesidad de respaldar la potencia cada vez mayor de los procesadores móviles y de tabletas. | Foto: Getty Images

Este movimiento responde a la necesidad de respaldar la potencia cada vez mayor de los procesadores móviles y de tabletas, que empiezan a alcanzar los niveles de los procesadores para ordenador. La cámara de vapor, además, permite prescindir de un ventilador.

Una popular aplicación llegará al iPad tras 15 años de espera

Una de las aplicaciones más usadas en el mundo confirmó en septiembre pasado una esperada noticia por sus usuarios: por fin tendrá una app dedicada para el iPad, el dispositivo de la marca de Apple que combina la portabilidad con las funciones de un teléfono inteligente y un computador portátil.

Se trata de Instagram, la aplicación que tras años de peticiones tendrá un lugar en la tableta inteligente, sin embargo, será un poco diferente a la aplicación móvil a la que están acostumbrados los usuarios.

Lo más significativo es que la app para iPad abrirá directamente un feed de Reels, la competencia de TikTok, quizás un indicio de la era de los vídeos cortos, según The Verge.

Cabe recordar que en el mes de abril, se había conocido que Meta estaba trabajando en una aplicación de Instagram para el iPad, después de años de especulaciones, algunas de ellas por la situación legal y política incierta de TikTok.

Durante años, Instagram para iPad era algo que debía abordarse en algún momento, hasta que su mayor competidor se enfrentó a lo que prácticamente equivaldría a una prohibición en EE. UU. Desde esta perspectiva, abrir la app directamente a Reels tiene todo el sentido.

Respecto a las características que se podrán encontrar en esta interfaz dentro de la tableta es que las historias seguirán alineándose en la parte de arriba de la página de inicio y los usuarios podrán cambiar a una pestaña de ‘siguiendo’, donde desde ahí podrán seguir explorando entre feeds, algo parecido a la experiencia que se tiene en el móvil.

Según The Verge, la pantalla más grande significa que habrá más espacio, es así como los comentarios en Reels aparecerán junto a los videos completos y la página de mensajes directos mostrará la bandeja de entrada junto a los chats, algo similar a la de Messenger en la versión de escritorio.