Suscribirse

Tecnología

Apple renueva sus dispositivos con el chip M5: esto es lo que puede hacer el procesador más avanzado para IA

La compañía señaló que este procesador ofrece un rendimiento de bajo consumo en los nuevos dispositivos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
15 de octubre de 2025, 3:09 p. m.
Apple presenta el chip M5: rendimiento eficiente y optimizado para la IA en el dispositivo.
Apple presenta el chip M5: rendimiento eficiente y optimizado para la IA en el dispositivo. | Foto: Europa Press

Apple presentó los nuevos MacBook Pro e iPad Pro, que llegan impulsados por el procesador M5, un chip diseñado para ofrecer un rendimiento optimizado para la inteligencia artificial y que ofrece un uso más rápido y eficiente.

M5 es un chip fabricado con un proceso de 3 nanómetros de tercera generación, que integra una CPU de hasta diez núcleos, compuesta por seis núcleos de eficiencia y hasta cuatro núcleos de rendimiento, que aceleran el rendimiento multihilo hasta un 15% en comparación con M4.

Los usuarios pueden añadir contactos de emergencia para contactarlos en caso tal.
Apple presentó los nuevos MacBook Pro e iPad Pro, que llegan impulsados por el procesador M5. | Foto: Getty Images

También integra GPU con una nueva arquitectura, en la cada uno de sus diez núcleos contiene un acelerador neural para aumentar el rendimiento en los procesos de IA. Ello se complementa con un Neural Engine de 16 núcleos, que además de ser más rápido, ofrece un rendimiento más eficiente para la IA en el dispositivo al complementar los aceleradores neuronales de la GPU, como informa en una nota de prensa.

La GPU también cuenta con núcleos shader mejorados que ofrecen un mayor rendimiento gráfico, hasta un 30% más rápido en comparación con el M4, e incluye el motor de trazado de rayos de tercera generación de Apple, que proporciona una mejora gráfica de hasta un 45% en las aplicaciones que utilizan esta tecnología.

Contexto: Si quiere optimizar la señal y evitar interferencias inesperadas en casa, no coloque este aparato cerca del ‘router’ wifi

A nivel de juego, la GPU, junto con un almacenamiento en caché dinámico de segunda generación rediseñado, proporciona una experiencia más fluida, visuales más realistas y tiempos de renderizado más rápidos.

M5 también incrementa el ancho de banda de memoria unificado casi un 30% respecto de su predecesor, hasta alcanzar 153 GB/s. Con ello, no solo impulsa la velocidad en la GPU, la CPU y el Neural Engine, sino que también permite la ejecución de modelos de IA de mayor tamaño en el dispositivo.

Apple prepara tres nuevos dispositivos con chip M5 para presentar esta semana.
Apple prepara tres nuevos dispositivos con chip M5 para presentar esta semana. | Foto: Getty Images

Además, con 32 GB de capacidad de memoria, el M5 también permite a los usuarios ejecutar conjuntos de herramientas creativas exigentes, como Adobe Photoshop y Final Cut Pro, simultáneamente, mientras suben archivos grandes a la nube en segundo plano.

En conjunto, Apple ha destacado que este procesador ofrece un rendimiento de bajo consumo en los nuevos MacBook Pro de 14 pulgadas e iPad Pro, así como en Apple Vision Pro.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos pide a Hamás el desarme después de que se hizo público un video en el que ejecutaban civiles en Gaza

2. Cruda predicción de Mhoni Vidente sobre situación que azotará a país latino durante octubre; alertó sobre detalle: “Terrible”

3. Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, deberá seguir en la cárcel por el caso de corrupción en la UNGRD

4. Nuevo golpe al Pacto: CNE mantiene la decisión de no incluir a Colombia Humana y Progresistas en partido único

5. Tribunal de Buga revoca condena contra excontralora de Buenaventura Ana Betty Arboleda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AppleProcesadoresChips

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.