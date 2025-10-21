Suscribirse

Apple escucha a los usuarios y hace importante cambio en su diseño Liquid Glass: así podrá ajustar el nivel de transparencia

Los cambios más recientes anunciados por la compañía tienen como objetivo mejorar la experiencia visual de los usuarios.

Redacción Tecnología
21 de octubre de 2025, 5:32 p. m.
El pasado 9 de septiembre, Apple dio un paso importante con la presentación de su nueva generación de teléfonos inteligentes, el iPhone 17, acompañado de otros dispositivos que llegaron con mejoras en diseño, rendimiento e interfaz. Uno de los anuncios que más captó la atención fue la llegada de iOS 26, su nuevo sistema operativo, que introdujo el innovador diseño Liquid Glass.

Ahora, la compañía ha anunciado nuevos cambios. Con la próxima actualización iOS 26.1, los usuarios podrán ajustar el nivel de opacidad del diseño Liquid Glass, haciéndolo más translúcido o más opaco, según su preferencia. Este ajuste se aplicará a todo el ecosistema de Apple.

El diseño de iOS 26 renovó la interfaz de usuario y la unificó en todas las plataformas de la marca, incorporando elementos que imitan las propiedades del cristal, como la transparencia y el reflejo de la luz, visibles en la navegación y los controles.

Este estilo, denominado Liquid Glass, adapta dinámicamente elementos como notificaciones, la barra de tareas y las ventanas flotantes al contenido en pantalla, creando una superposición sutil que busca mantener la armonía visual.

Sin embargo, no todos los usuarios han recibido bien este cambio, ya que la superposición translúcida puede dificultar la lectura de ciertos elementos, especialmente las notificaciones. Para responder a estas críticas, Apple introdujo en la beta 4 de iOS 26.1 un nuevo ajuste que permite elegir entre dos estilos: “Transparente” y “Tintado”. El primero ofrece una interfaz más clara, mientras que el segundo aumenta la opacidad y el contraste para mejorar la legibilidad.

La configuración elegida se aplicará de forma consistente en todo el ecosistema, tanto en las aplicaciones nativas de Apple como en las de terceros que sean compatibles con Liquid Glass.

Cabe recordar que, incluso antes del lanzamiento oficial de iOS 26, durante las versiones beta para desarrolladores, Apple ya había realizado ajustes para oscurecer ligeramente el diseño y aumentar el contraste con el fin de mejorar la experiencia visual.

*Con información de Europa Press

