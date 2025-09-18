X, la red social de Elon Musk, se cayó este jueves 18 de septiembre

La plataforma X registró una caída la tarde de este jueves 18 de septiembre, lo que generó reportes a través de diferentes plataformas.

Fallas en la publicación de contenidos

Los reportes llegaron alrededor de las 3 de la tarde y señalaban un problema en el que no se podían hacer publicaciones.

De acuerdo con el portal especializado Downdetector, la situación se complicó más de una hora después, hacia las 4 de la tarde, cuando más de 120 personas notificaron dificultades para usar el servicio.

Una caída afectó a X este jueves, dejando a los usuarios sin poder publicar. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La imposibilidad de compartir mensajes fue la queja más común, aunque también se mencionaron inconvenientes al navegar dentro de la red y acceder desde la aplicación móvil.

Los fallos que presenta la red social

De acuerdo con los reportes de Downdetector, el mayor problema estuvo con la versión web, que presentó el 66 % de las denuncias.

En menor medida, un 20 % correspondió al uso de la aplicación en celulares, mientras que un 14 % se refirió a fallas en el propio feed de publicaciones.

Hasta el momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa del percance, pero la interrupción puso nuevamente en el foco a una de las plataformas más populares del mundo.

¿Cómo saber si la red social se cayó?

En las aplicaciones es difícil percibir si han sufrido fallos inmediatamente, pues estar en constante contacto con estas puede hacer invisible que esté fallando, incluso se puede confundir con fallas en el wifi o en los datos móviles.

Ante ello, existen dos formas de detectar si existe una falla en las aplicaciones, principalmente las apps de redes sociales.

Así puede identificar si una red social ha sufrido una caída. | Foto: Getty Images

Es imposible entrar a la aplicación o página

Es uno de los errores más estresantes y es que por más que se intente ingresar a través del celular, solo aparecerá el logo en la pantalla y no pasará nada más; en el caso del navegador, es posible que cargue debido al caché, pero no se podrá dirigir a nuevas búsquedas.

Fallos al momento de iniciar sesión con la cuenta