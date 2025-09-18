Suscribirse

X, la red social de Elon Musk, se cayó este jueves 18 de septiembre

Usuarios reportan una caída en X que limita el uso de la aplicación.

Redacción Tecnología
18 de septiembre de 2025, 9:28 p. m.
La red social de Elon Musk cayó este jueves, afectando la publicación de contenidos.
X presentó fallas la tarde del 18 de septiembre y causó quejas en todo el mundo. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

La plataforma X registró una caída la tarde de este jueves 18 de septiembre, lo que generó reportes a través de diferentes plataformas.

Fallas en la publicación de contenidos

Los reportes llegaron alrededor de las 3 de la tarde y señalaban un problema en el que no se podían hacer publicaciones.

De acuerdo con el portal especializado Downdetector, la situación se complicó más de una hora después, hacia las 4 de la tarde, cuando más de 120 personas notificaron dificultades para usar el servicio.

Musk confirmó la fusión de X con xAI para potenciar la inteligencia artificial.
Una caída afectó a X este jueves, dejando a los usuarios sin poder publicar. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La imposibilidad de compartir mensajes fue la queja más común, aunque también se mencionaron inconvenientes al navegar dentro de la red y acceder desde la aplicación móvil.

Los fallos que presenta la red social

De acuerdo con los reportes de Downdetector, el mayor problema estuvo con la versión web, que presentó el 66 % de las denuncias.

En menor medida, un 20 % correspondió al uso de la aplicación en celulares, mientras que un 14 % se refirió a fallas en el propio feed de publicaciones.

Hasta el momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa del percance, pero la interrupción puso nuevamente en el foco a una de las plataformas más populares del mundo.

¿Cómo saber si la red social se cayó?

En las aplicaciones es difícil percibir si han sufrido fallos inmediatamente, pues estar en constante contacto con estas puede hacer invisible que esté fallando, incluso se puede confundir con fallas en el wifi o en los datos móviles.

Ante ello, existen dos formas de detectar si existe una falla en las aplicaciones, principalmente las apps de redes sociales.

La falla de notificaciones retardadas es frecuente, aunque su solución está al alcance del usuario.
Así puede identificar si una red social ha sufrido una caída. | Foto: Getty Images

Es imposible entrar a la aplicación o página

Es uno de los errores más estresantes y es que por más que se intente ingresar a través del celular, solo aparecerá el logo en la pantalla y no pasará nada más; en el caso del navegador, es posible que cargue debido al caché, pero no se podrá dirigir a nuevas búsquedas.

Fallos al momento de iniciar sesión con la cuenta

Un segundo modo de identificar que hay una falla en las redes sociales es cuando se intenta entrar a la aplicación, pero se cierra la sesión; sin embargo, eso no es todo, dado que al intentar loguearse, la app enviará un mensaje señalado que hay un error de autenticación.

