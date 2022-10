Xbox Game Pass: los juegos que entran y salen en los próximos días

Recientemente, Microsoft reveló un listado con los juegos que próximamente estarán disponibles para los usuarios que cuenten con una suscripción al servicio de Xbox Game Pass, a partir de los próximos días.

De acuerdo con el anuncio, dentro de la oferta de juegos se incorporan algunos títulos de terror y fantasía que están en sintonía con la celebración de la noche de Halloween.

Juegos que llegan a Xbox Game Pass para octubre 2022. - Foto: Oficial de Xbox / tomada del blog de Xbox

Nuevos juegos disponibles en Xbox Game Pass

The Walking Dead: The Complete First and Two Season (PC)

Esta novela gráfica interactiva de cinco capítulos, está basada en los cómics de Robert Kirkman, pero en esta ocasión el jugador toma el control de ‘Lee Everett’, un criminal convicto que deberá sobrevivir en un mundo asediado por muertos vivientes mientras viaja con una niña llamada Clementine.

Prodeus (nube y consola)

Este juego es un tributo a los antiguos FPS que ofrecían una experiencia de elevada violencia y combate frenético con todo tipo de armas. Esta entrega cuenta con un modo de campaña y una opción multijugador que procura ofrecer un gameplay cercano a los shooter retro.

Chivalry 2 (nube, consola y PC)

Chivalry 2 este slasher multijugador en primera persona está basado en las batallas de la época medieval, el jugador tendrá que aprender a dominar el arte de la espada para poder vencer a sus enemigos.

Medieval Dynasty (Xbox Series X|S)

En esta aventura el jugador toma el control de un joven que huye de la guerra para encontrar un nuevo destino como el fundador y administrador de una comunidad que debe prosperar en el tiempo.

Juegos que próximamente estarán disponibles

Costume Quest (nube y consola) – 11 de octubre

Este RPG se desarrolla en un vecindario lleno de monstruos en el cual los jugadores pueden coleccionar disfraces mágicos y superar misiones con superpoderes o, armas únicas, mientras se fortalecen lo suficiente como para poder derrotar a los señores malvados.

Eville (consola y PC) – 11 de octubre

Este juego de deducción social multijugador se desarrolla en un pueblo lleno de asesinatos sin resolver en el que el jugador tendrá que demostrar que él no ha sido el autor de los crímenes.

Dyson Sphere Program (PC) – 13 de octubre

Este juego de estrategia de simulación espacial ofrece la posibilidad de construir una eficiente fábrica intergaláctica, para ello tendrán que aprender a reunir recursos, planificar y diseñar líneas de producción.

Scorn (nube, PC y Xbox Series X|S) – 14 de octubre

Este título de horror y suspenso se desarrolla en un ambiente de pesadilla en donde el jugador toma el control de una extraña criatura que usa un tipo de bioarmas para poder derrotar a las bestias que habitan ese mundo.

A Plague Tale: Requiem (nube, PC y Xbox Series X|S) – 18 de octubre

Esta es la secuela directa de A Plague Tale: Innocence, la cual narra el viaje del protagonista por tratar de salvar la vida de sus queridos mientras obtiene una serie de poderes sobrenaturales que podrían ayudar a desatar una peligrosa plaga.

Juegos que próximamente saldrán de Xbox Game Pass

Los jugadores tiene pocos días para jugar los títulos que dentro de poco abandonarán el catálogo de la plataforma.

15 de octubre

Bloodroots (nube, consola y PC)

Echo Generation (nube, consola y PC)

Into The Pit (nube, consola y PC)

Ring of Pain (nube, consola y PC)

Sable (nube, consola y PC)

The Good Life (nube, consola y PC)

Xbox le pone fin a la comprobación ‘online’ de los juegos físicos

Microsoft anunció que ha desactivado su sistema de comprobación de DRM para los juegos físicos de Xbox One en Series X, que anteriormente solicitaba una conexión a Internet para comprobar la compatibilidad del juego y permitir su uso.

La última actualización de ‘software’ de Xbox Series (2208) ha introducido un cambio en la gestión de DRM, un sistema que demanda una conexión a Internet para comprobar la licencia del juego y su compatibilidad, y que es necesario para completar la configuración inicial del mismo.

Este sistema, sin embargo, obligaba a tener activa la conexión a Internet para comprobar la compatibilidad de juegos que en realidad no lo necesitaban, como los físicos de Xbox One. En este caso, la responsable de Ingeniería de Xbox, Eden Marie, ha confirmado en Twitter que la actualización 2208 soluciona este problema.

*Con información de Europa Press.