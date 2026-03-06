YouTube lanza anuncios de 30 segundos que no se podrán omitir en los televisores: usuarios deberán esperar o pagar Premium

YouTube está implementando un nuevo cambio al extender los anuncios sin omisión de hasta 30 segundos en su plataforma para la televisión de forma general, por lo que los usuarios deberán optar por pagar una suscripción Premium o esperar medio minuto para continuar visualizando el contenido en la plataforma.

La compañía tecnológica ya adelantó en mayo de 2023 que agregaría a la retransmisión por televisor de la plataforma los anuncios de hasta 30 segundos, que los usuarios no pueden saltar y que encajan mejor con esta pantalla de mayor tamaño.

Ahora, YouTube TV ha integrado estos anuncios oficialmente para todos los usuarios que utilicen la versión gratuita de la aplicación, de manera que deberán esperar pacientemente antes de visualizar el contenido del video o continuar su reproducción.

Así lo ha compartido la propia Google en un comunicado en su blog, donde ha matizado que los anuncios VCR Non-Skip ahora están disponibles de forma general para permitir a las marcas “llegar a las audiencias de televisión con Google AI”.

Concretamente, este formato de 30 segundos de publicidad sin interrupción, se suma a las opciones de anuncios que se mostraban hasta ahora, que contaban con versiones 6 y 15 segundos. Por tanto, ahora los usuarios tendrán que esperar más si les aparece esta nueva publicidad.

Cabe destacar que, como explicó Google, para escoger qué tipo de anuncio mostrará a los usuarios en YouTube TV, utilizará Google AI, con lo que optimizará la experiencia de forma dinámica escogiendo entre publicidad de 6, 15 o 30 segundos que no se puede omitir, garantizando que las campañas de cada marca “lleguen a la audiencia correcta” en el momento más idóneo.

Se ha de tener en cuenta que estos anuncios de 30 segundos sin interrupciones están diseñados específicamente para la pantalla grande ya que, al no tener saltos de contenido se garantiza que el mensaje “se transmita en su totalidad”.

Con todo ello, en caso de no querer visualizar estos anuncios de larga duración, los usuarios deberán optar por una suscripción a YouTube Premium o Premium Lite, que están disponibles desde 13,99 (aproximadamente 52.000 pesos colombianos) y 7,99 euros (aproximadamente 30.000 pesos colombianos) al mes. Igualmente, los bloqueadores de anuncios no están permitidos por la plataforma.

