A pesar del fallo, el peligro que representa el avance de esta vía no cede. Esta tiene hoy autorizado el paso de vehículos que no superen los cuatro pasajeros. Los alcaldes de los municipios del Guaviare y el propio gobernador tienen reservas frente a la medida. En una entrevista con María Jimena Duzán, el mandatario regional aseguró que existe una estigmatización frente a los campesinos del Guaviare cuando “la realidad es que detrás de la deforestación están grandes terratenientes” . Según él, estas personas compran la posesión a precios irrisorios y luego se hacen a fincas millonarias.

Por otro lado, nadie sabe cómo resolver el problema que representa que en estos refugios naturales se hayan asentado en los últimos años miles de personas. “El Guaviare es el norte de la Amazonia, y nosotros tenemos que transportar comida y enseres al Vaupés y a uno de nuestros municipios, que es Miraflores. A esa comunidad no podemos aislarla”, dijo el gobernador en esa entrevista.

La deforestación se ha triplicado en el Guaviare. Si avanza, están en riesgo reguardos indígenas y el Parque Chiribiquete.

El alcalde de El Retorno, Yeison Pineda, tiene el mismo clamor. Según él, la medida ha impactado a 17 veredas en donde viven muchas personas que le han apostado en esos territorios a reemplazar sus cultivos ilícitos. “Nuestros campesinos son legales, pero hoy volvieron a la ilegalidad. Tienen que salir a la mitad de la noche con el chontaduro por culpa de una medida”, explicó en la emisora Guaviare Estéreo. Allí aseguró que están represadas 11.000 toneladas de esa fruta y que además, el cierre de la vía ha perjudicado las rutas escolares que recogían a los niños.

En los próximos días se realizarán unas audiencias en la región con el juez que emitió la orden, para revisar su cumplimiento. Los mandatarios piensan pedir no cerrar la vía hasta tanto no exista una conexión entre los municipios y sus veredas. De cerrarla, como debería ser, pues está en una zona protegida ambientalmente, el Estado debería garantizar subsidios o soluciones por vía aérea o fluvial a las comunidades que la habitan. Como suele suceder en todos los conflictos ambientales, las respuestas no son sencillas. Pero el país debe cuidar urgentemente el enorme tesoro natural que representa su Amazonía, en un mundo que cada vez sufre más las consecuencias del daño que los hombres le han producido al planeta.