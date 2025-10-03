Suscribirse

Turismo

Así es el pueblo vallecaucano ‘alegre y hospitalario y tradicional’, un acogedor destino con una rica historia

Está ubicado a 115 kilómetros de Cali.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Turismo
4 de octubre de 2025, 12:02 a. m.
"La vocación comercial de Bugalagrande se debe a que está bañado por tres ríos importantes (Cauca, La Paila y Bugalagrande) que lo hicieron parte de la ruta del desarrollo. El municipio se destaca por la alfarería, por la capilla doctrinera del Overo que data del siglo XVII y por el festival gastronómico que se lleva a cabo durante las Fiestas del Retorno, en agosto, en las que se dictan talleres de cocina".
Bugalagrande, Valle del Cauca | Foto: Foto: Colombia Travel

El Valle del Cauca es el departamento más poblado del suroccidente colombiano, y es destacado como una región con muchos atractivos para sus visitantes.

Uno de sus 42 municipios es Bugalagrande, ubicado a 115 kilómetros de Cali. De acuerdo con la Gobernación del Valle, esta población es reconocida por sus tierras fértiles y acogedoras y su manjar blanco.

En esta zona se cultivan productos como el maíz, el plátano, la soya, el café y la caña de azúcar. “Todo esto, junto con los ríos y antiguas haciendas que se encuentran en esta zona del departamento, forman una armonía perfecta”, agrega la entidad, que destaca que para conocer el municipio se debe caminar por sus calles.

Contexto: Así es el “pueblo que enamora” en el Valle del Cauca, un mágico lugar de estilo colonial y tesoros naturales a una hora de Cali

“Recorrer sus calles mientras disfruta de un champús con pandebono, además de escuchar los variados anuncios parroquiales por cualquier esquina en donde se encuentre, y terminar conociendo a los maestros del manjar blanco en el barrio Obrero, será perfecto para que se termine de convencer de la dulzura y el amor de Bugalagrande”, indica la Gobernación.

Manjar blanco
El manjar blanco es uno de los dulces típicos del Valle de Cauca. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Sitios de interés

Entre los principales atractivos del municipio, conocido con el apelativo de ‘alegre, hospitalario y tradicional’, se encuentra la capilla de Nuestra Señora de la Concepción, ubicada en el corregimiento de El Overo.

Esta es una capilla doctrinera de la colonia, la cual fue construida en el siglo XVII y presenta todos los rasgos característicos de este tipo de construcción de una sola nave. Tiene una pequeña sacristía y en el altar un enorme crucifijo.

Contexto: Así es ‘la ciudad de los vientos’ en el Valle del Cauca, un mágico destino ideal para el turismo de naturaleza

“Han sido diversas formas en que se ha conocido su nombre: ‘El Hobero’, por darse allí un árbol que producía un fruto como un huevo; ‘El Lobero”, por la proliferación de este animal en el lugar y ‘El Overo’, la forma más conocida por las ovejas que allí pastaban", señala la Alcaldía del municipio en su portal web.

Otro atractivo es la estación del ferrocarril, considerado monumento arquitectónico nacional.

“En la estación del tren es fácil imaginar que no hace muchos años el tren era el encargado de comunicarnos con otras ciudades, llevarse nuestros productos y traernos nuestros sueños. Un lugar que vale la pena conservar, admirar, cuidar y valorar”, subraya la Alcaldía.

La parroquia de San Bernabé es otro sitio imperdible, la cual fue construida en el siglo XVIII.

Inicialmente, fue creada como viceparroquia en 1781 y hacía parte de la zona norte del curato de Tuluá. En su conjunto y bajo la dirección del párroco de Tuluá, dependía de la Diócesis de Popayán.

“Esta iglesia particular fue elevada a parroquia en diciembre de 1825, teniendo como primer párroco al presbítero José Ignacio Martínez Aparicio”, agregó la entidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro se pronuncia sobre el colombiano Elkana Bohbot, secuestrado por Hamás: “El único que está luchando soy yo”

2. “Ya en el mundo no conocen a Colombia por Escobar... el mundo conoce a Colombia por Petro”: el presidente se elogia en Ibagué

3. La reacción de Carlos Antonio Vélez a la convocatoria de Yerry Mina que se hizo viral: esto dijo

4. De la biometría facial al voto digital: ¿cómo se deberían redefinir las elecciones en Colombia?

5. Petro arremete nuevamente contra Trump y estalla por expulsión de colombianos de EE.UU.: “Irrespetuoso”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Valle del CaucaTurismo en Colombiadestinos turísticos en colombia

Noticias Destacadas

"La vocación comercial de Bugalagrande se debe a que está bañado por tres ríos importantes (Cauca, La Paila y Bugalagrande) que lo hicieron parte de la ruta del desarrollo. El municipio se destaca por la alfarería, por la capilla doctrinera del Overo que data del siglo XVII y por el festival gastronómico que se lleva a cabo durante las Fiestas del Retorno, en agosto, en las que se dictan talleres de cocina".

Así es el pueblo vallecaucano ‘alegre y hospitalario y tradicional’, un acogedor destino con una rica historia

Redacción Turismo
Abejorral (Antioquia)

No son Jardín ni Jericó: dos pueblos antioqueños que destacan por sus calles, plazas y fachadas de antaño

Redacción Turismo
Marinilla

El pueblo del oriente antioqueño reconocido por su oferta gastronómica y cultural, un destino imperdible a una hora de Medellín

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.