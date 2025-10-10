El departamento de Santander se ha consolidado como una región que combina encantos naturales con riqueza histórica y es ideal para los amantes de la aventura y las actividades al aire libre.

Entre sus principales atractivos se encuentra el Parque Nacional del Chicamocha, un destino imperdible que ofrece lindos paisajes y actividades como el teleférico y el rafting.

Además, Bucaramanga, la capital del departamento, es conocida por su vibrante vida urbana, sus zonas verdes y sus parques, donde se puede disfrutar de caminatas y la observación de flora y fauna exótica. La gastronomía local es otro de sus atractivos para los viajeros que encuentran allí, entre muchos platos típicos, el mute santandereano.

Este departamento cuenta con 87 municipios y a uno de ellos se le conoce como ‘la capital lanar y abrigo de Colombia’, debido a que es un territorio ovinocultor y líder en la producción de lana, en donde sus habitantes la han potenciado con la elaboración de diferentes productos como ruanas y muchas otras prendas y artesanías.

En Concepción, Santander, la ganadería ovina es clave en la economía y las tradiciones culturales del municipio. (Foto de referencia) | Foto: Getty Images

Se trata de Concepción, que invita a los viajeros a sumergirse en una experiencia única donde es posible explorar lindos paisajes, descubrir la riqueza cultural de este lugar y disfrutar de su rica gastronomía.

En sus valles y montañas, los campesinos muestran sus extensos cultivos de frutales y hortalizas, lo que les permite a los viajeros vivir de cerca la experiencia de la agricultura mientras se deleitan con los ricos alimentos que allí se producen.

Desde el punto de vista cultural, según información de la Alcaldía Municipal, las artesanas tienen mucho que mostrar y enseñar a través de sus telares, una tradición que ha pasado de generación en generación y con la que han logrado la construcción de sueños de familias completas.

La Cascada de San Agatón, es uno de los atractivos imperdibles en Concepción, Santander. | Foto: Facebook Alcaldía de Concepción/API.

Encantos naturales

En esta zona del territorio santandereno se puede visitar el Páramo del Almorzadero, un encantador destino natural que muestra lagunas que honran la majestuosidad del lugar.

A esto se suman caídas de agua y aguas termales que hacen de este municipio un lugar ideal para la relajación y para pasar momentos especiales en familia o con los amigos. Una de las cascadas para conocer es la de San Agatón, que es considerada un paraíso escondido entre montañas, donde el sonido del agua conecta con la tranquilidad y la naturaleza exhibe bellas postales.

En cuanto a las termales, en Concepción existe un lugar conocido como Aguas Calientes que está enclavado en las montañas de este territorio y se caracteriza porque el agua brota cálida y cristalina desde el corazón de la tierra, generando un oasis natural. Para llegar hasta allí, la travesía ofrece diversidad de flora y fauna para apreciar en el recorrido. Sin duda, un plan para no perderse.