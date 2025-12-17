El departamento de Amazonas, en Colombia, es un destino perfecto para vivir una experiencia que sumerge a los viajeros en la inmensa biodiversidad de la selva, en donde pueden apreciar una sorprendente cantidad de flora y fauna, que alberga especies únicas que solo pueden ser vistas en esta zona.

En esta región del país, los paisajes selváticos y ríos, como el Amazonas, crean un ambiente místico, perfecto para quienes buscan una conexión profunda con la naturaleza y la tranquilidad que solo el pulmón del planeta puede ofrecer.

La joya escondida en el corazón del Amazonas ideal para hacer ecoturismo

También es un destino de gran riqueza cultural debido a que allí habitan comunidades indígenas que mantienen vivas sus tradiciones ancestrales, compartiendo con los visitantes sus conocimientos sobre medicina natural, arte y su forma de vida.

Los monos fraile son una de las especies que los viajeros pueden observar en este mágico destino. Foto: Cortesía Decameron All Inclusive Hotels & Resorts/API.

Los encantos de la Isla de los Micos

Los turistas pueden disfrutar de actividades como caminatas por la selva, visitas a reservas naturales, y paseos en canoa por los ríos amazónicos. Precisamente, a unos 45 minutos en lancha de Leticia, su capital, se encuentra la Isla de los Micos, un espacio natural de 400 hectáreas donde habitan en libertad centenares de monos fraile, que se caracterizan por ser sociables.

De igual forma, es posible observar el mono Aullador (Alouatta), el silbador (sapajus) y el mono Churuco (lagotrix). Durante el recorrido, los turistas pueden observar cómo interactúan en su hábitat natural y aprender sobre su alimentación, reproducción y el equilibrio ecológico que los rodea, según indica Decameron All Inclusive Hotels & Resorts, encargado de administrar este lugar.

El pueblo que resalta por sus casas de colores y jardines en medio de la selva, un tesoro para descubrir a dos horas de Leticia

Los recorridos dentro de la isla abarcan 2.600 metros de senderos diseñados para la educación ambiental, el avistamiento de primates, aves y anfibios; además de la interacción natural con bosques milenarios y un pasaje histórico inigualable.

Próximamente, quien llegue hasta este mágico lugar se encontrará con trayectos señalizados con información sobre la flora y la fauna, convirtiendo el viaje en una inmersión consciente en la riqueza del Amazonas.

Para la temporada decembrina serán habilitados 1.400 metros adicionales, alcanzando un total de 4.000 metros de senderos destinados a fortalecer el aprendizaje y la conexión con la naturaleza.

Los monos aulladores son una de las especies que se encuentran en este destino amazónico. Foto: Getty Images/iStockphoto

La experiencia de los viajeros también integra a comunidades indígenas, que comparten sus saberes ancestrales, artesanías y expresiones culturales.

Trabajo de preservación

Según información de Decameron, en coordinación con las autoridades locales y ambientales, trabajan para garantizar un entorno natural seguro, tanto para los visitantes como para las especies que la habitan. Este trabajo conjunto busca mantener el equilibrio del ecosistema y asegurar que los primates y demás animales continúen viviendo en libertad y en armonía con su hábitat.

“El Amazonas no es un destino cualquiera, es una de las reservas naturales más importantes del planeta. Nuestro propósito es que cada visitante viva una experiencia de aprendizaje y respeto, y que entienda que el turismo también puede ser una fuerza de conservación”, señaló, Edgar Armando Leal, gerente de operaciones de Decameron All Inclusive Hotels & Resorts en la región.