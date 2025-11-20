Suscribirse

Turismo

El colorido pueblo que enamora en el norte de Antioquia, un destino con una gran riqueza hídrica y otros encantos naturales

Este pueblo es ideal para pasar unos días de vacaciones a solo dos horas de Medellín.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
20 de noviembre de 2025, 9:01 p. m.
Carolina del Príncipe
Este municipio antioqueño es ideal para tomar unos días de vacaciones. | Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Antioquia es el departamento con mayor número de municipios en Colombia. Es un destino en el que destacan sus bellos paisajes enmarcados por montañas, valles, ríos, cascadas y diversidad de atractivos que vale la pena conocer.

En cada uno de estos pueblos los viajeros se encuentran con una larga lista de encantos de los que se puede disfrutar en familia o con amigos. Sin embargo, algunos de ellos son ideales para pueblear, uno de los planes de los que más se disfruta en Antioquia.

Contexto: El municipio cafetero de Antioquia que destaca por sus fuentes hídricas y la diversidad de fauna, a dos horas de Medellín

Cerca de Medellín hay diversidad de destinos que ofrecen experiencias increíbles para pasar el día o el fin de semana, o por qué no, una temporada de vacaciones.

Precisamente, a solo dos horas de la capital antioqueña, se encuentra uno que resalta por su oferta natural, pero también por su belleza arquitectónica, que lo consolidan como uno de los más lindos de la región.

Carolina del Principe
Este pueblo antioqueño es uno de los más coloridos y lindos de la región. | Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Tiene mucho potencial turístico y por ello hace parte de la iniciativa “Pueblos que enamoran”, que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con el Fondo Nacional del Turismo (Fontur), la cual busca visibilizar aquellos destinos que tienen características especiales y únicas, pero que no han sido protagonistas en la agenda turística nacional.

Se trata de Carolina del Príncipe, un pequeño y colorido destino que ofrece una temperatura promedio de 19 grados centígrados y destaca por su gran oferta hídrica.

Contexto: Estos son los encantos del municipio más joven de Antioquia, un emporio turístico de lindos paisajes a dos horas de Medellín

Balcones coloridos

Es un pueblo en el que se aprecia el color de sus balcones, a tal punto que es conocido como el Jardín colonial de América, pues en las viviendas es posible apreciar las mejores flores del territorio. El portal Puebliando por Antioquia asegura que su parque principal es uno de los más lindos del departamento.

Carolina se caracteriza por ofrecerles a los viajeros un gran potencial ecoturístico, gracias a sus bellos paisajes y a los embalses hidroeléctricos, que lo han convertido en un destino relevante en turismo ecológico, precisa el portal Turismo Antioquia Travel.

Carolina del Príncipe, Antioquia
Carolina del Príncipe se conoce por sus coloridos y lindos balcones. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Encantos naturales

La lista de encantos naturales es amplia. Uno de ellos es el Salto de Guadalupe, una cascada formada por la caída de agua del río que lleva su mismo nombre. Este afluente se caracteriza por sus aguas cristalinas, apto para tomar baños y disfrutar de la pesca y la navegación.

Así mismo, se encuentran los embalses de Miraflores y Troneras. El primero está situado a 20 minutos del municipio, en un entorno montañoso y rodeado de exuberante vegetación y es ideal para los amantes de la naturaleza y los aficionados a los deportes acuáticos. Allí, los viajeros pueden disfrutar de actividades como la pesca, el remo y el senderismo en sus alrededores.

En el caso del Embalse Troneras, las características son similares. Está rodeado por majestuosas montañas y exuberante vegetación y sus aguas tranquilas ofrecen un espacio ideal para la navegación y el disfrute de diversas actividades al aire libre.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Blessd destapó su orientación sexual y reveló si le gustan las mujeres trans: “Hay que hacerlo”

2. Llegada de John Poulos a La Tramacúa ha sido caótica: destapan problemas que ha tenido el asesino de Valentina Trespalacios

3. Vanessa Pulgarín lanzó mensaje horas antes de la coronación de Miss Universo 2025: “Voy a ser muy sincera”

4. Futuro de Reinaldo Rueda estaría en la Liga BetPlay: multicampeón lo quiere tras eliminación con Honduras

5. “No puede llegar aquí”: Petro destapó fuerte golpe que recibió Verónica Alcocer. ¿Consecuencia de la lista Clinton?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoTurismo en AntioquiaAntioquia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.