Antioquia es el departamento con mayor número de municipios en Colombia. Es un destino en el que destacan sus bellos paisajes enmarcados por montañas, valles, ríos, cascadas y diversidad de atractivos que vale la pena conocer.

En cada uno de estos pueblos los viajeros se encuentran con una larga lista de encantos de los que se puede disfrutar en familia o con amigos. Sin embargo, algunos de ellos son ideales para pueblear, uno de los planes de los que más se disfruta en Antioquia.

Cerca de Medellín hay diversidad de destinos que ofrecen experiencias increíbles para pasar el día o el fin de semana, o por qué no, una temporada de vacaciones.

Precisamente, a solo dos horas de la capital antioqueña, se encuentra uno que resalta por su oferta natural, pero también por su belleza arquitectónica, que lo consolidan como uno de los más lindos de la región.

Este pueblo antioqueño es uno de los más coloridos y lindos de la región. | Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Tiene mucho potencial turístico y por ello hace parte de la iniciativa “Pueblos que enamoran”, que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con el Fondo Nacional del Turismo (Fontur), la cual busca visibilizar aquellos destinos que tienen características especiales y únicas, pero que no han sido protagonistas en la agenda turística nacional.

Se trata de Carolina del Príncipe, un pequeño y colorido destino que ofrece una temperatura promedio de 19 grados centígrados y destaca por su gran oferta hídrica.

Balcones coloridos

Es un pueblo en el que se aprecia el color de sus balcones, a tal punto que es conocido como el Jardín colonial de América, pues en las viviendas es posible apreciar las mejores flores del territorio. El portal Puebliando por Antioquia asegura que su parque principal es uno de los más lindos del departamento.

Carolina se caracteriza por ofrecerles a los viajeros un gran potencial ecoturístico, gracias a sus bellos paisajes y a los embalses hidroeléctricos, que lo han convertido en un destino relevante en turismo ecológico, precisa el portal Turismo Antioquia Travel.

Carolina del Príncipe se conoce por sus coloridos y lindos balcones. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Encantos naturales

La lista de encantos naturales es amplia. Uno de ellos es el Salto de Guadalupe, una cascada formada por la caída de agua del río que lleva su mismo nombre. Este afluente se caracteriza por sus aguas cristalinas, apto para tomar baños y disfrutar de la pesca y la navegación.

Así mismo, se encuentran los embalses de Miraflores y Troneras. El primero está situado a 20 minutos del municipio, en un entorno montañoso y rodeado de exuberante vegetación y es ideal para los amantes de la naturaleza y los aficionados a los deportes acuáticos. Allí, los viajeros pueden disfrutar de actividades como la pesca, el remo y el senderismo en sus alrededores.